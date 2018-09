PSD enumera obras feitas que Cafôfo não quer ver

O PSD assinala o recomeço dos trabalhos executivos na Câmara Municipal do Funchal com um documento dirigido ao actual presidente da autarquia, onde, ponto por ponto, são enumeradas as acções desenvolvidas pelas anteriores vereações sociais-democratas no concelho. Esta é a resposta ao discurso proferido pelo edil no dia 21 de Agosto, durante a cerimónia do Dia da Cidade: “para o...