PSD e CDS acusam António Costa de não respeitar a Autonomia

A intenção do primeiro-ministro de se reunir com o presidente do Governo Regional “numa qualquer sala do Palácio de São Lourenço” é considerada, por Rui Barreto, “um total desrespeito pela autonomia”. O deputado do CDS considera que esta atitude de António Costa mostra “que não se quer resolver nada”.

Esta questão, que foi manchete da edição de ontem do DIÁRIO, também foi referida por Carlos Rodrigues na intervenção final, no debate na ALM.

“Exorto todos os membros do governo regional a se recusar a ir ao beija-mão ao primeiro-ministro no Palácio de São Lourenço”, afirmou Carlos Rodrigues, no encerramento do debate parlamentar.

O deputado do PSD considera uma “pouca vergonha” o que António Costa pretende fazer, obrigando a que a reunião com Miguel Albuquerque seja nas instalações do representante da República. J.F.S.