PSD distingue em Beja Jardim e Mota Amaral

O PSD vai celebrar o 44.º aniversário em Beja, a 12 de Maio, com olhos postos nas ‘Autonomias Regionais’. O mote das comemorações proporciona uma sessão solene com homenagens aos antigos presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores, os social-democratas Alberto João Jardim e João Bosco Mota Amaral.

O DIÁRIO apurou que a homenagem foi decidida pela direcção partido a meados de Março, antes de na Madeira ter sido conhecida a proposta de Miguel Albuquerque em atribuir a Jardim o Cordão Autonómico de Distinção. O galardão máximo para o ex-líder do partido e do Governo Regional foi já votado favoravelmente na Assembleia Legislativa.

Pelo Teatro Municipal Pax Julia - local que em Abril de 1975 recebeu um comício do então PPD que foi interrompido por forças radicais, com o agora Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presente - deverão passar mil pessoas para ouvir Jardim, Mota Amaral, bem como Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante nº1 e o presidente da Comissão Política Nacional, Rui Rio, que serão igualmente homenageados

Regionalização de volta?

A cidade de Beja foi escolhida por personificar alguns dos maiores desafios de Portugal no presente, designadamente a necessária reforma do Estado e a consequente descentralização. O PSD adianta que “chamará a atenção para essa agenda, enquanto recorda ainda uma cidade com peso histórico nestes 44 anos de existência do partido”. Uma agenda que pode evoluir para um regresso ao dossier ‘regionalização do País’, até porque segundo algumas sensibilidades internas o acordo sobre a descentralização assinado em Abril pelo presidente do PSD e o primeiro-ministro sabe a pouco.

Uma tentativa ousada que terá a oposição de um protagonista atento. Ontem o ‘Expresso’ revelava que Marcelo Rebelo de Sousa será intransigente a bloquear eventuais tentativas de António Costa e Rui Rio para, numa segunda fase do acordo que fecharam sobre a descentralização do país, avançarem para estruturas que se traduzam numa regionalização encapotada. “Sem fazer um referendo, que a Constituição em 2004 passou a considerar obrigatório nesta matéria, o Presidente da República, que além do mais é antirregionalista convicto, não aceitará meios caminhos que passem pela eleição directa de titulares de novos cargos administrativos”, refere o jornal.

Descentralização é uma das 16 secções do CEN

A descentralização ocupa para já as atenções do PSD, sendo uma das áreas de trabalho do Conselho Estratégico Nacional (CEN). Um órgão que está dividido em 16 áreas temáticas: Relações Externas; Assuntos Europeus; Defesa Nacional; Finanças Públicas; Reforma do Estado, Autonomias e Descentralização; Segurança Interna e Protecção Civil; Justiça, Cidadania e Igualdade; Infra-estruturas e Coesão do Território; Economia, Trabalho e Inovação; Agricultura, Alimentação e Florestas; Ambiente, Energia e Natureza; Assuntos do Mar; Solidariedade e Sociedade de Bem-estar; Saúde; Educação, Cultura, Juventude e Desporto; e Ensino Superior, Ciência e Tecnologia.

Tem por missão preparar o programa eleitoral do partido em 2019 mas não passa de um órgão de aconselhamento de questões nacionais, como uma natureza consultiva e que funciona junto do Presidente da Comissão Política Nacional.

O CEN integra uma Comissão Permanente composta pelo Presidente, David Justino, os Coordenadores e Porta-vozes das secções temáticas nacionais e por uma Comissão Consultiva, que integra militantes e personalidades independentes de reconhecido mérito e competência.

O CEN foi apresentado a 21 de Abril, em Coimbra, com o presidente do partido a enaltecer a vantagem deste “espaço de militância inédito e descentralizado em Portugal”, que conta com 32 personalidades, de diferentes gerações e que irão congregar o trabalho de “centenas de pessoas” que querem dar um contributo construtivo à actividade política.

A lista conta com seis ex-ministros, oito independentes e apenas três deputados e privilegia o equilíbrio “de pessoas mais experientes, com mais ponderação, e, por outro lado, pessoas mais jovens, com mais ambição, mais vontade”.