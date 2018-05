PSD dedica jornadas aos espaços florestais

O grupo parlamentar do PSD realiza, amanhã e sexta-feira, as terceiras Jornadas Temáticas que serão dedicadas à ‘Valorização e Utilização dos Espaços Florestais’.

“A floresta laurissilva, classificada como Património da Humanidade pela UNESCO é o nosso maior património natural, sendo de extrema importância a sua protecção e valorização”, justifica o grupo parlamentar liderado por Jaime Filipe Ramos.

O PSD destaca as medidas de salvaguarda da floresta que têm sido desenvolvida que passam, em grande parte, pelas “acções de reflorestação e preservação de espécies, mas também pela detecção rápida de incêndios”.

Valorizar a floresta é, sublinha o PSD, “contribuir para a qualidade do Ambiente e possibilitar que esses espaços possam ser usufruídos, agora e no futuro, pela população e por quem nos visita, quer de forma lúdica, quer desportiva, e em partilha com outras actividades, como é disso exemplo a apascentação ordenada”.

São estas questões que o grupo parlamentar vai abordar em dois dias de trabalhos.

Amanhã o tema é a ‘Valorização dos Espaços Florestais’ e começa com uma visita ao Viveiro florestal da ‘Casa Velha’, na estrada Santo da Serra/Poiso, seguida de uma deslocação ao Ovil dos Boieiros. Utilização dos Espaços Florestais

No sábado, o tema é a utilização dos espaços e inclui uma visita ao percurso de BTT, no Poiso e à Vereda do Chão dos Louros, em São Vicente

O objectivo é avaliar a importância histórica, cultural e beleza natural dos percursos recomendados e observar a utilização desportiva de percursos especiais, criados para BTT.