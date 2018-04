Os deputados municipais do PSD no Porto Santo estão indignados por haver uma taxa de serviço ao passageiro, nas ligações aéreas entre aquela ilha e a Madeira e não haver nas ligações no arquipélago açoriano. A posição dos social-democratas é contra a existência na Madeira e não contra o facto de nos Açores não haver.

A questão será abordada, hoje, na reunião da Assembleia Municipal, em que os social-democratas vão apresentar uma proposta de recomendação, para que aquele órgão autárquico envie à ANA um ofício a pedir esclarecimentos, que, na prática é uma tomada de posição institucional.

No ofício, o PSD local sugere que a Assembleia Municipal questione: “Por que motivo das viagens entre Madeira / Porto Santo têm uma taxa específica para este trajecto interilhas, no que diz respeito ao ‘serviço a passageiros’? Qual o critério que está na base do aumento da referida taxa de 2017 para 2018? Com que base foram diferenciados os aeroportos açorianos para que estes não tenham a mesma taxa entre as ilhas daquele arquipélago?”

Questionado sobre as razões da iniciativa, Pedro Ortelá explica que, de alguma forma, é para dar o benefício da dúvida à ANA, de forma a evitar que se retirem conclusões precipitadas.

No entanto, há algo que já não é uma conclusão precipitada, mas uma realidade verificável. “Não é novidade para ninguém da Região e também já começa a não ser novidade a nível nacional que a ligação aérea entre a nossa ilha e a Madeira é altamente dispendiosa para qualquer carteira, isto quando fazemos a relação entre o custo e o tempo de viagem”.

Sobre a proposta que é levada à Assembleia Municipal, Pedro Ortelá diz que não tem “o objectivo de escrutinar questões técnicas da aeronáutica, mas sinalizar uma questão” que considera “bastante pertinente e muito simples. Está prevista uma taxa exclusiva para a ligação entre as duas ilhas do nosso arquipélago por cada passageiro que embarca. Em circunstâncias idênticas, sendo os Açores também um arquipélago, dispondo de vários aeroportos e realizando também viagens interilhas, porque não uma taxa idêntica à nossa? A gestão dos aeroportos de Portugal pertencem à mesma empresa. Apenas pretendo saber o porquê da dualidade de critérios em circunstâncias idênticas.”

Além de pretender não tirar conclusões precipitadas, os social-democratas pretendem aferir por que razão a taxa cresceu do ano passado para o actual. “Podem tirar-se conclusões erradas numa fase inicial, daí ser prudente uma resposta da ANA primeiro para que fiquemos esclarecidos. Mas entretanto, essa taxa que eu considero exclusiva, sofreu um acréscimo de 2017 para 2018.”