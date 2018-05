PSD, CDS e PS aprovam condecoração de Jardim

Os três partidos que já tinham aprovado a proposta na Comissão Permanente da Assembleia Legislativa voltaram, ontem, a apoiar a atribuição do Cordão Autonómico Regional - Medalha de Mérito a Alberto João Jardim.

PSD, CDS e PS rejeitaram o recurso de Gil Canha da decisão da Comissão Permanente. JPP, PCP, BE, PTP e o deputado independente votaram a favor do recurso. Uma votação que, na prática, confirma a condecoração do ex-presidente do governo regional que será entregue no próximo dia 4 de Junho.

“’Esta é a maior indignidade que aconteceu neste parlamento”, afirmou o deputado independente que considera que a medalha é atribuída a quem “mais desrespeitou esta casa, que a chamou casa de loucos”. Gil Canha considera grave que “os cafofianos socialistas” apoiem a medalha e recorda os “insultos” de Jardim a outros socialistas.

Também Ricardo Lume, do PCP, considerou “lamentável” atribuir a mais alta condecoração regional “ao madeirense que mais desrespeitou a democracia”.

Roberto Almada justifica o voto contra porque o seu partido “não tem memória curta”.

O JPP tinha optado pela abstenção na comissão permanente, mas apoiou o recurso de Gil Canha, porque considera que é o plenário que deve decidir.

O PS concorda com a atribuição da medalha a Jardim porque, como justificou Victor Freitas, “reconhecer mérito ao adversário não é concordar com ele”, sublinha.

Lopes da Fonseca, líder do CDS, reconhece que Jardim “contribuiu para o desenvolvimento da Madeira” e “perdoa, mas não esquece” a forma como exerceu o poder.

Jaime Filipe Ramos diz que a medalha não é “um reconhecimento partidário, mas do povo”.

Vinculação de docentes

Jorge Carvalho foi ao parlamento para defender um diploma que altera o regime de vinculação dos professores. O secretário regional da Educação apresenta uma proposta que permite a vinculação extraordinária a todos os professores com dez anos de serviço, horário completo e quatro contratos. Mantêm-se os cinco anos consecutivos para o vinculo automático. Ao nível da mobilidade, o diploma permite que os professores possam completar o horário noutras escolas.

O governante lembra que, na Madeira, 92% dos professores são do quadro e que, este ano, apenas 11 professores serão aposentados, o que afecta a necessária renovação.

Nos últimos anos, cumprindo a regra dos cinco anos consecutivos de trabalho, foram vinculados quase mil professores.

Confrontado por Rui Barreto, do CDS, com situações de descontinuidade de contratos, que impediram o vínculo de professores , Jorge Carvalho assumiu que os contratos celebrados terão sempre retroactividade em relação ao início do ano lectivo.

Votos de louvor e pesar

A assembleia vai aprovar, hoje, votos de louvor ao CD Nacional, pela subida à I Liga e título da II Liga e ao Madeira SAD pelo título de andebol feminino.

O parlamento também vai aprovar votos de pesar pela morte de António Arnaut, o principal responsável pela criação do Serviço Nacional de Saúde.