PSD alerta para a “política do remendo” no Funchal

O PSD-M diz ter alertado para a “política do remendo” que a Câmara Municipal do Funchal tem seguido em relação às redes de abastecimento de água potável. “Assistimos em todas as freguesias do Funchal a derrames de água, desde a baixa do Funchal até as zonas altas, não se apostando na substituição da rede de água da cidade, apontou a vereadora social-democrata Rubina Leal, dizendo que o executivo municipal continua a insistir em políticas demagógicas e em operações de cosmética desde 2013 em vez de resolver os problemas na capital madeirense.

“A autarquia continua com os anúncios e campanhas de poupança de água, com a distribuição de garrafinhas, quando a taxa actual dos derrames de água potável na rede de água pública do concelho ascende aos 60%. Não é isso que se espera do município. Aquilo que se espera é que se dedique ao essencial”, observou Rubina Leal, defendo uma “intervenção de fundo” na rede.

“A água é um bem precioso e desde 2013 a CMF devia ter dado continuidade ao investimento que as anteriores vereações sempre fizeram nestas infra-estruturas essenciais para o bom funcionamento da cidade. Isto está aos olhos de qualquer pessoa. Neste momento temos em Santo António cinco derrames, vários em São Martinho, em São Pedro, em São Gonçalo”, apontou, lembrando que, em apenas um mês, a autarquia anunciou em edital cinco pequenas intervenções e na semana passada deixou a baixa do Funchal sem água.

Neste sentido os autarcas do PSD recomendam à Câmara Municipal do Funchal para que este executivo “invista de forma séria nesta infra-estrutura para o bom funcionamento da cidade”, rematou. V.H.