“O executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) abandonou as floristas. O espaço das floristas na Sé está num estado lastimável e infelizmente as floristas do Largo do Phelps desapareceram”, afirmam os vereadores do PSD à CMF.

“Todas as pessoas merecem um local condigno para exercer a sua actividade profissional. É um direito básico de qualquer trabalhador”, diz Rubina Leal, acusando o município do Funchal de nunca ter criado quaisquer condições de trabalho para as floristas da Sé, o que implicou a perda de postos de trabalho.

A vereadora alerta, ainda, que é importante dignificar aquele espaço “que é um ícone da cidade”. “É urgente apostar na manutenção e na limpeza deste espaço das floristas, que é um ícone turístico para além de ser parte integrante da cultura e da identidade madeirense.”

Por isso Rubina Leal exige uma solução imediata por parte da CMF, dizendo que não aceita que o executivo camarário não tome nenhuma medida, quando o PSD tem alertado para esta situação há mais de meio ano.

“As floristas representam a nossa História, representam a nossa cultura. Não podemos aceitar que este local, situado no coração da cidade, esteja neste estado lastimável de abandono”, conclui.