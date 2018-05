PSD acusa Câmara do Funchal de grande desperdício de água

O desperdício e falta de investimento da Câmara Municipal do Funchal nas redes de água é, segundo Rubina Leal, paga pelos consumidores.

A vereadora do PSD na CMF garante que o desperdício de água potável no concelho do Funchal, que ascende aos 60%, reflecte-se na factura final dos consumidores. As redes de água estão degradadas, e por cada 100 litros de água 60 são perdidos na rede.

“Todos sabemos que quanto mais água se perde na rede, mais água a Câmara Municipal do Funchal tem de adquirir ao seu fornecedor, e assim a factura que chega à casa dos consumidores é mais elevada”, alerta.

Rubina Leal exige que a CMF faça uma intervenção nas redes de água, em vez de continuar com a “política do remendo”.

“Os derrames de água são uma constante”, assegura Rubina Leal que diz que, até no centro da cidade, há derrames que duram há meses e dá como exemplo os casos junto à Igreja da Sé, na Rua dos Capelistas, na Rua da Conceição ou na Rua da Figueira Preta.

A vereadora constata que a autarquia funchalense, por falta de investimento, tem de adquirir mais do dobro da água necessária junto do fornecedor para fazer face à procura no concelho.

“Não é possível continuar com esta política do remendo, onde ocasionalmente vão-se tapando os buracos e os derrames de água na nossa cidade”, lamenta.

O PSD considera importante um investimento de fundo nas redes de água, para diminuir as perdas.

“É importante que a factura dos consumidores não seja tão elevada, devido aos desperdícios e à falta de investimento por parte deste executivo”, conclui.