PSD acusa Cafôfo de mentir sobre encontro

O PSD e o CDS até têm dúvidas de que a reunião, entre Paulo Cafôfo e o primeiro-ministro, António Costa, tenha ocorrido. A anunciada audiência do presidente da Câmara do Funchal, na passada sexta-feira e as declarações que fez no mesmo dia, dominaram a sessão plenário de ontem, na Assembleia Legislativa. O PSD foi particularmente duro nos ataques ao autarca e candidato a presidente do governo anunciado pelo PS .

O primeiro a duvidar da realização da reunião foi Rui Barreto (CDS) que acha estranho nem sequer haver imagens da reunião.

“Momento ridículo, absurdo e fraudulento” , foi como Carlos Rodrigues classificou o “hipotético” encontro, entre António Costa e Paulo Cafôfo.

Ridículo porque, justifica o deputado do PSD, o anunciado encontro começou por ser uma audiência oficial para, “no dia seguinte, já não ser oficial” para passar a “oficioso”. Um encontro “às escondidas, sem jornalistas”. Carlos Rodrigues pergunta a Paulo Cafôfo e ao PS se acham que os madeirenses são “todos tontos”.

Uma reunião que, para o deputado do PSD, foi uma “mentira”. “Assumindo que o encontro se realizou, o resultado propagandeado por Paulo Cafôfo é uma monumental mentira. Ele nada conseguiu. Mentiu a todos os madeirenses. Mentiu e repetiu as mentiras, olhos nos olhos”, acusa.

“Um indivíduo que tem vergonha de ser do PS, mas que já não tem vergonha de pedir o apoio do PS”, um “mentiroso e aldrabão”, foi como Carlos Rodrigues classificou Paulo Cafôfo. “Um homem que diz que foi ele que trouxe o hospital para a Madeira é um mentiroso”, garante.

Subsídio às viagens

O debate continuou animado, sobretudo na discussão de uma proposta do PS para criar uma comissão de acompanhamento do processo de revisão do subsídio de mobilidade.

Jaime Leandro reconheceu que o modelo actual , em relação ao anterior, “tem vantagens”, mas continua a ter “vicissitudes e um conjunto de imperfeições, impostas por quem o concebeu”.

Jaime Filipe Ramos recordou que, há mais de um ano, foi aprovada, por unanimidade, na ALM, uma proposta de lei para rever o subsídio de mobilidade. “O que os partidos devem fazer é que, na Assembleia da República, este tema deixe de estar na gaveta. E está na gaveta por vontade da maioria que suporta do governo da República”, acusa o líder parlamentar do PSD. Posição semelhante tem o CDS.