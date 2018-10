PSD acusa Cafôfo de enganar e abandonar as pessoas

“Abandono” e “engano”. É desta forma que Rubina Leal classifica o primeiro ano de mandato da Coligação à frente dos destinos do Funchal, no balanço que os sociais-democratas do Funchal farão durante o II Encontro Concelhio, que irá acontecer a partir das 10 horas do próximo sábado, dia 13, no Restaurante Quinta Estação, na freguesia de Santo António.

No que respeita ao desempenho...