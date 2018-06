PS quer que Albuquerque esqueça 2019

O grupo parlamentar do PS deu uma conferência de imprensa em que acusou Miguel Albuquerque de ter adoptado “uma nova lógica, por um lado prometer coisas para pós-2019 e, por outro, afirmar que até ao final da legislatura irá cumprir todas as promessas que fez durante a campanha”.

Em primeiro lugar, afirma Victor Freitas, “o senhor presidente deve se concentrar naquilo que é a governação e nos compromissos que assumiu com os madeirenses. Para lá de 2019 a Deus pertence”.

O líder parlamentar do PS também contraria as afirmações de Albuquerque quando garante que tem cumprido as promessas eleitorais e dá como exemplos o cheque-cirurgia que não foi implementado e o máximo de 180 dias numa lista de espera. Lista que tem mais 2.000 inscritos em três anos.

Nos transportes, lembra a prometida “revolução nos portos que estaria concluída em 2017” e que aind anão avançou. J.F.S.