PS-Madeira revê-se na moção de Costa

“O PS-M revê-se integralmente na moção global apresentada por António Costa e não se sente, por isso, na necessidade de apresentar uma moção própria”. A garantia é dada ao DIÁRIO pelo secretário-geral do partido na Região.

João Pedro Vieira lembra que essa não é, aliás, uma tradição na vida interna do PS, e para além disso, entende que não há matérias pendentes nem que suscitem divergências de interpretação até porque ao longo das últimas semanas o PS-M tem tido oportunidade de reunir com o Secretário-Geral do PS e Primeiro-Ministro, António Costa, com a Secretária-Geral Adjunta, Ana Catarina Mendes, e com o Secretariado do PS. “É um trabalho que tem sido feito pelo presidente do PS, Emanuel Câmara, e por isso temos hoje todas as garantias de que as nossas prioridades estão, felizmente, alinhadas com aquelas que são as prioridades da estrutura nacional”, assegura.

Contudo, após o Congresso garante que o PS-M reunirá com os novos órgãos eleitos e com o Secretário-Geral para voltar “a discutir algumas matérias essenciais para a Região e para todos os madeirenses, nomeadamente e entre outras as questões relacionadas com a mobilidade aérea, a saúde e os juros da dívida regional”.

Falência política da governação do PSD

João Pedro Vieira considera a Região está devidamente contemplada na estratégia nacional do partido para a próxima década e para as novas gerações. “Julgo que a maior evidência da preocupação existente relativamente à realidade regional é o reconhecimento de dois factores decisivos para o nosso futuro: a afirmação real e definitiva da Autonomia em toda a sua extensão e da importância de termos um Governo Regional estável, com condições de governação e capaz de ultrapassar as dificuldades e os problemas que existem hoje e que afectam de forma decisiva o futuro dos madeirenses, em especial das novas gerações”, opina.

João Pedro Vieira salienta que a prova maior da “falência política da governação do PSD” está nas taxas de escolaridade, de abandono escolar, de desemprego e de emigração a que este Governo Regional vetou as novas gerações. Como “não é possível pensar no Portugal 20/30 sem mudar definitivamente o panorama político regional”, julga que essa preocupação está bem reflectida na Moção de António Costa e na actividade política diária do PS, tanto a nível nacional como regional.

Uma solução de “Governo estável e duradouro”

O secretário-geral do PS, António Costa, pretende “oferecer uma solução de Governo estável e duradouro” aos madeirenses nas eleições regionais de 2019.

Isso mesmo consta do primeiro capítulo da moção de orientação política que António Costa irá apresentar ao 22.º Congresso Nacional do PS.

Logo no início da moção é feita uma referência às eleições regionais de 2019 na Madeira, em relação às quais a direcção dos socialistas não estabelece qualquer meta eleitoral específica, mas deixa bem claro o que pretende.

“A expectativa do PS é oferecer uma solução de Governo estável e duradoura aos madeirenses, em consequência de um projecto político abrangente envolvendo a sociedade madeirense”, aponta-se.

Recorde-se que a direcção do partido na Madeira, presidida por Emanuel Câmara, apoia Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, para candidato à presidência do Governo Regional, nas eleições do próximo ano, um nome que reúne consensos no Largo do Rato, em Lisboa, e há muito apreciado também pelo secretário-geral do PS.

Intitulada ‘Geração 20/30’, na moção do líder socialista manifesta-se apoio político à actual solução governativa, embora não haja uma única referência específica ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao PEV, os partidos que suportam o actual Governo.

Na moção, Costa considera essencial uma política nacional de atracção de imigrantes para responder aos desafios da demografia e quer acelerar e aprofundar o caminho de diversificação das fontes de financiamento do sistema de Segurança Social.

Especifica-se mesmo que Portugal deve receber “quadros altamente qualificados em áreas como a agricultura, com elevadas necessidades de contratação, assim como em sectores fundamentais para a competitividade externa ou com elevado impacto do ponto de vista dos equilíbrios territoriais”.

Na moção constam também medidas de apoio ao regresso de emigrantes a Portugal (e à vinda de lusodescendentes) e acentua-se depois que um dos principais desafios nacionais é o de assegurar a sustentabilidade dos sistemas de protecção social.

“Hoje, mais de um quinto da população residente em Portugal tem mais de 65 anos e estima-se que dentro de 30 anos essa proporção aumente para 35%, mas 72% das pessoas com mais de 65 anos sofrem de doença prolongada, com particular incidência nas mulheres e nas pessoas de menores rendimentos”, lê-se na moção do líder socialista, antes de se vincar que o Serviço Nacional de Saúde tem de ser preparado para responder à pressão do envelhecimento.

Costa prevê um caminho de convergência salarial com a União Europeia, a redução das disparidades nos vencimentos nacionais e o aumento sustentado do salário mínimo nacional.

65 congressistas da Região vão à Batalha

65 congressistas madeirenses, entre eleitos e inerentes, deverão participar na reunião magna dos socialistas, que decorre entre 25 e 27 Maio na Batalha.

João Pedro Vieira sublinha tratar-se de “um sinal claro da dinâmica e vitalidade da estrutura regional do partido”, que ganhará outra dimensão com as intervenções que vierem a ocorrer. “Qualquer militante presente no congresso poderá intervir e estamos certos de que muitos o farão, entre os quais o Presidente do PS Madeira, Emanuel Câmara”, assegura.

Sobre as expectativas que levam para este encontro nacional, os socialistas madeirenses sentem que estão desde já asseguradas algumas ambições.

“Ao nível interno, temos a confirmação de que os actuais órgãos do PS estão totalmente solidários com o trabalho que temos desenvolvido e que temos pela frente, mas é importante que esse reconhecimento tenha reflexo na representação regional nos órgãos nacionais do PS. Do ponto de vista externo estamos certos de que teremos mais um momento de afirmação definitiva de um projecto claro para o futuro da Região, que passa por levar Paulo Cafôfo à Presidência do Governo Regional em 2019. É para isso que trabalhamos todos diariamente no PS”, refere o secretário-geral.