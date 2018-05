PS e PSD trocam acusações

Emanuel Câmara disse, ontem, que Miguel Albuquerque “anda aí a querer enganar todos os madeirenses e porto-santenses”, porque sabe que pode perder as eleições regionais de 2019.

As afirmações do líder do Partido Socialista-Madeira e presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz foram feitas na Bica da Cana, onde marcou presença nas Tosquias – certame que foi organizado pela Associação Cartilha Madeirense – e surgiram a propósito da questão do gado nas serras.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal também foi um dos convidados para participar no certame. No seu discurso, Paulo Cafôfo considerou que hoje em dia o sector primário precisa de ser defendido, porque tem sido muito maltratado ao longo dos anos. “O sector primário, produtivo, precisa de ter outro impulso”, afirmou,

Em resposta, o secretário-geral do PSD-Madeira disse que “o pseudo presidente do PS/Madeira veio hoje (ontem) acusar o PSD de ter medo de eleições. Ora, o PSD não só não tem medo de eleições como sempre se submeteu aos diversos actos eleitorais, somando no seu historial vitórias sem necessitar de recorrer a esquemas nem a ‘show off’ político”, começa um texto de resposta dos social-democratas madeirenses aos ataques de que foi alvo o seu presidente pelos socialistas.

Num comunicado com título “A Marioneta”, os social-democratas assinalam: “Alertamos para a falta de sentido das promessas que são feitas por quem nem é sequer candidato a presidente do governo regional. De marionetas andam os madeirenses fartos.”