PS de olhos postos na alternância em 2019

O Partido Socialista da Madeira reuniu ontem os militantes em torno de Ana Catarina Mendes, emissária do secretário-geral para apresentar as linhas gerais da Moção ‘Geração 20-30’ que António Costa irá apresentar ao Congresso de reeleição, que está focada em três desafios futuros para o país: as alterações climáticas, o emprego e a demografia. Sobre a Madeira, aposta tudo na alternância de poder em 2019 e numa vitória do PS-Madeira nas eleições regionais.

A secretária-geral adjunta salientou que, naturalmente, o partido que suporta o Governo da República quer resolver a construção do Hospital da Madeira e a questão do subsídio de mobilidade, mas olha para as eleições legislativas regionais como uma importante oportunidade de os socialistas madeirenses chegarem ao poder. Ana Catarina Mendes prometeu empenho do partido nesse objectivo.

“O PS sempre defendeu a Autonomia regional e continuará a defender o seu reforço, porque só isso é que faz sentido para que cada uma das regiões (Madeira e Açores) poderá continuar a se afirmar”, mas acrescentou que “há um desafio eleitoral na Região ao qual o Partido Socialista não foge e que, neste momento, e no Congresso, queremos afirmar que, pela primeira vez, é possível ganhar as eleições”, por isso “tudo fará e empenhar-se-á para ter uma grande vitória na Madeira”, garantiu.

Como anfitrião, o líder regional do partido, Emanuel Câmara, frisou essa confiança dada pelo partido a nível nacional, com o “enquadramento e bem a Região Autónoma nos objectivos do projecto do secretário-geral do PS”. E acrescentou: “Tenho a certeza e cada vez mais a convicção, ouvindo os madeirenses portosantenses, que (2019) será de facto o ano de afirmação do Partido Socialista na Região Autónoma da Madeira, concretizando a alternância no poder.”

Os três desafios propostos por António Costa

O ‘Geração 20-30’ “pensa no futuro e não apenas nos desafios imediatos”, disse Ana Catarina Mendes, com a “construção de um projecto a longo prazo”, sendo que os três desafios já referidos “fazem parte de um combate que está no ADN do Partido Socialista, que é o combate às desigualdades e, por isso, promover a coesão territorial, a igualdade de oportunidades, as oportunidades para todos, a criação de emprego, implica olharmos para estes desafios não como fatalidades ou problemas, mas como oportunidades de uma mudança na nossa sociedade”, disse.

E acrescentou: “A ‘Geração 20-30’ é olhar para a relação intergeracional, mas olhar também para as gerações futuras que hão de vir e que o Partido Socialista está absolutamente comprometido em deixar-lhes um projecto de desenvolvimento sustentável no país.”