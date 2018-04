Prove aqui o seu ‘dentinho’

Aí está mais uma edição - a terceira, por sinal - do Roteiro do Dentinho, uma iniciativa da Coral que decorre até dia 10 de Maio, em 14 estabelecimentos de 3 concelhos.

Trata-se de um roteiro gastronómico que tem como objectivo harmonizar cerveja com comida, oferecendo diferentes estilos de cerveja com diferentes pratos.

O ‘Madeira Beer Lab’, submarca de cervejas especiais da Coral, “evolui no sentido da qualidade da oferta, apresentando produções limitadas de cerveja, em que todos os ingredientes primam pela qualidade e em que o processo de fabrico é artesanal, sendo bastante criterioso e controlado do início ao fim”, diz a Empresa de Cervejas da Madeira.

A terceira edição do roteiro conta com ‘dentinhos’ inovadores, especialmente confeccionados pelos ‘chefs’ com diferentes técnicas e ingredientes de modo a fazer uma harmonização perfeita e correta entre cada cerveja e cada prato.

A mecânica será a mesma das edições anteriores: um ‘dentinho’ e uma cerveja por 3 euros.

O consumidor tem ainda a oportunidade de degustar as cervejas - ‘Dry Stout’ e ‘Pale Lager’- e ainda uma Sidra de maçã numa tábua de degustação com 3 copos a um preço fixo de 4,5 euros, diz a ECM.

De resto, quando arrancou, em 2016, o Roteiro do Dentinho realizou-se apenas na zona do Funchal. Ora, nesta edição estende-se desde a zona de Santa Cruz até à Calheta, com um total de 14 estabelecimentos: Santa Cruz- Adega Moniz, 100 Truques; Funchal- Barreirinha Bar Café, Charcutaria e Queijaria do Mercado, MULA, Café Apolo, Café del Mar, Hotel Pestana CR7, Beer House, Taxico, Qasbah, Terroir Portugal e Beira Calhau; e Calheta- Akikalheta.