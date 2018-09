Um total de 15 pilotos, entre os quais três oriundos do continente, participam no próximo domingo na prova de Drift Sem Tração - Madeira Island 2018, que se realiza no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico.

Uma prova que promete grande espectáculo e que, com certeza, irá levar muito público até ao circuito delineado debaixo do aeroporto. Uma competição que arranca pelas 10...