Confecção, venda e personalização de fardas (com ou sem bordados) é a abrangência do serviço prestado pela Modilogos - Moda e Bordados, Unipessoal Lda. Com um espaço físico localizado na Rua José António Freitas Gonçalves, no Funchal, que se divide entre secção de produção, armazém e atendimento ao público, a empresa de Carina Correia possui um vasto leque de clientes, dos mais variados sectores de actividade. “Temos a confecção, a personalização, tanto de estampagem como de bordado, e também temos agora a personalização com lantejoulas”, conta a empreendedora. No total, existem cinco máquinas de bordado personalizado no espaço e 15 ‘cabeças’ que podem trabalhar em simultâneo, ou seja, “conseguimos personalizar 15 bordados ao mesmo tempo, de cinco modelos diferentes”.

A grande vantagem deste negócio é a versatilidade de trabalho com os clientes. “Não trabalhamos apenas com clientes ‘grandes’, conseguimos chegar a pessoas que não pretendem encomendar grandes quantidades. Por isso é que também temos máquinas de bordados com uma ‘cabeça’, que são destinadas a produzir quantidades mais pequenas”.

Quanto ao número de impressões de bordados que são feitas semanalmente ou até mensalmente, Carina não sabe quantificar, porém, assume que “são muitas”. Para tal, foi necessário a constituição de uma equipa que envolve actualmente cinco elementos: três destinados à confecção de fardas e personalização de bordados e dois ficam encarregues pelo atendimento ao público. “Já eu fico encarregue pela parte logística e de gestão”, explica Carina.

Este negócio deu vários passos antes de chegar a este espaço físico. As coisas tiveram um primeiro andamento em concentrações de motociclismo, nas quais Carina começou por montar um stand onde vendia bonés e demais acessórios com bordados personalizados. “O meu esposo participava em actividades de motociclismo, foi por isso que decidi começar por aí. Montávamos o stand de vendas em que personalizávamos aquilo que os clientes pediam. Era tudo feito na hora”.

O casal levava uma máquina de personalização de bordados de uma ‘cabeça’, ou seja, fazia um bordado de cada vez, e foi assim que começou a ficar conhecido entre o público e potenciais clientes. “Começámos nestas andanças em 2007, altura que comprámos a máquina de bordados e iniciámos a venda nos stands. Andávamos, literalmente, com a ‘casa às costas’ todos os fins-de-semana, atrás de todos os eventos que havia”, recorda a empresária.

Passados sete anos, em 2012, foi aberto o primeiro espaço físico, com cerca de 80 metros quadrados, que se divida por atendimento ao público com ‘show room’ e por um compartimento de produção/confecção e armazém. Este foi um grande passo, mas rapidamente foi necessário dar um segundo salto, tendo em conta o crescimento da procura pelos serviços prestados pela Modilogos.

A expansão do espaço aconteceu no ano passado, quando a loja do lado fechou e “conseguimos aquele espaço para juntarmos ao que já tínhamos”. O objectivo era possuir uma zona com as dimensões adequadas para o a inserção de novos equipamentos de produção e confecção e outra apenas destinada à armazenagem de produtos. Actualmente, Carina conta uma um espaço de 230 metros quadrados, sendo que são cerca de 180 metros quadrados são destinados para a secção onde é feita toda a ‘magia’, fora o armazém, sendo que os primeiros 80 metros quadrados foram completamente remodelados para o atendimento ao público, que conta com dois provadores.