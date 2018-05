Protocolo facilita acesso ao superior em Canárias

Há novos horizontes que se abrem aos alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM) com a assinatura ontem de um protocolo de cooperação entre esta instituição de ensino e o Conservatório Superior de Música de Canárias, instituição de ensino superior com cursos na área da interpretação, da composição, da pedagogia e musicologia. Entre as mais-valias está disponibilização de algumas vagas nos cursos especificamente para alunos provenientes da Madeira já no próximo ano lectivo, assim como apoio em estadia e alimentação para os que forem prestar provas, para além de toda uma janela de oportunidade de intercâmbio para alunos e professores.

A primeira masterclass realiza-se já hoje com um dos professores vindos da instituição vizinha na comitiva que ontem esteve no CEPAM. O grande trabalho vai começar sobretudo a partir de Setembro com a aproximação entre as duas instituições, tirando a Região partido não apenas da oferta formativa canarina, como também da sua ligação a mais de meia centena de instituições na Europa, frisou o presidente do CEPAM.

O protocolo de cooperação torna mais fácil ingressar na instituição em Canárias. Apesar de ser outro país, fica relativamente perto da Madeira, recordou Carlos Gonçalves, destacando as condições ao nível de oferta formativa e de instalações que oferece.

Troca de experiências pedagógicas ao nível das artes musicais, intercâmbios para alunos e professores, concertos, recitais, cursos, masterclasses e gravações são alguns dos caminhos por onde poderá ser aprofundada a parceria. Ao início da manhã o director do Conservatório de Canárias, Miguel Ángel Pineda, e o seu homólogo madeirense assinaram o documento na presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho. Para a tarde estava prevista uma reunião de trabalho.

O plano de actividades das duas instituições artísticas para o próximo ano lectivo já deverá contemplar iniciativas ao abrigo da parceria, uma oportunidade para a troca de experiências pedagógicas e para a o intercâmbio de informação, apontou Miguel Ángel Pineda. O director disse estar muito feliz com o acordo.

Da parte de Canárias há sobretudo interesse em acolher alunos da Madeira nos seus cursos superiores. Os alunos que eventualmente quiserem concorrer para o Conservatório Superior de Canárias, terão a garantia de vagas especiais para a Madeira e de apoio quando lá forem prestar provas, nomeadamente em alojamento e alimentação. Depois, revelou Carlos Gonçalves, para aqueles que forem admitidos, serão criadas facilidades no sentido de poderem ficar nas residências universitárias.

“Não tenho dúvidas de que este foi um dia histórico para o nosso Conservatório, que está a celebrar 72 anos”, afirmou, salientando que este foi o primeiro protocolo assinado com um conservatório superior. “Acreditamos que isto vai ser uma grande mais-valia para os dois lados”.

Embora esta instituição trabalhe a música, tem ligações com escolas que trabalham na área do Teatro e da Dança e o objectivo é estender também os benefícios a estas áreas de formação.

Para o secretário, ser ilhéu não impede de sonhar, de crescer e de “sermos maiores”. Jorge Carvalho acredita que as parcerias fortalecem as organizações e as instituições e destaca neste protocolo o espaço de mobilidade, de criatividade e de afirmação enquanto cultura atlântica.