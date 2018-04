Protestos contra Lisboa e ‘número’ de Coelho

A denúncia da estratégia partidária de António Costa para a Madeira, com referência a Paulo Cafôfo, o candidato anunciado pelo PS para as eleições regionais e as várias questões por resolver, entre o governo regional e o governo da República, deverão marcar o discursos do PSD na sessão comemorativa do 25 de Abril que se realiza, esta manhã, no parlamento regional.

As relações com Lisboa também deverão surgir noutras intervenções, sendo de prever que o próprio PS aproveite para rebater as acusações dos sociais-democratas e responsabilizar o governo regional pelo impasse em diversas questões, como o ferry e o financiamento do novo hospital.

Desde que Miguel Albuquerque foi eleito líder do PSD-Madeira e, depois de ganhar as ‘regionais’ de 2015, assumiu a presidência do governo que o parlamento madeirense passou a integrar, no seu calendário anual, uma sessão comemorativa da Revolução de 25 de Abril de 1974 que acabou com quase 50 anos de ditadura e implantou um regime democrático em Portugal.

Há um ano, a situação na Venezuela e o sistema democrático regional foram os temas dominantes. Em 2016 falou-se mais de autonomia e, no primeiro 25 de Abril da actual legislatura, comemorado cinco dias após a tomada de posse do parlamento e do governo, a oposição manifestou a sua surpresa pelo novo interesse do PSD-M pela Revolução dos Cravos.

Nos dois últimos anos, a sessão comemorativa ficou marcada por incidentes protagonizados pelo deputado o PTP, José Manuel Coelho. Há dois anos, apresentou-se no hemiciclo com uma bandeira da Região decorada com bandeiras do Panamá e fotos de dirigentes do PSD e não obedeceu às ordens do presidente da ALM para os retirar da tribuna.

No ano passado, esgotados os cinco minutos que tinha para fazer uma intervenção, continuou a falar, mesmo depois de desligado o som e apagadas as luzes da sala. A sessão só foi retomada meia hora depois.

Atendendo ao que fez nos últimos plenário, é previsível que hoje volte a interromper a sessão.