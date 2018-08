As equipas do Nacional e da Casa do Benfica de Loures protagonizaram ontem um momento de protesto contra a arbitragem dos jogos anteriores, na partida que encerrou a ‘final four’ do Campeonato de Elite de futebol de praia. Uma competição que a equipa alvinegra concluiu no quarto lugar, depois da derrota por 3-2 frente à equipa ‘encarnada’.

O acto de protesto aconteceu logo após o...