“Nenhuma das empresas concorrentes foi contactada, sobretudo excluídas do concurso da linha aérea Porto Santo-Madeira”, afirma um profissional do sector da avião ouvido pelo DIÁRIO e que, assegura, teve acesso às três propostas apresentadas. Pela sua análise, “a proposta da Aerovip é a melhor, porque mantém a base no Porto Santo, oferece mais voos diários e tem um avião mais adaptado à realidade dessa rota”, resume.

Ainda que não saiba se já houve ou não uma decisão da parte do júri que analisa as três propostas concorrentes - além da Aerovip, do grupo Sevenair, também a espanhola Binter e a portuguesa Lease-Fly -, este profissional da aviação civil tem uma certeza, nenhuma das propostas foi retirada do concurso e nenhum dos concorrentes foi notificado por ter sido excluído ou escolhido. Esta versão contraria a notícia, divulgada na passada quarta-feira pela RTP-Madeira, que assegurava que a Binter terá sido a vencedora do concurso lançado pelo Governo da República.

Depois de ler e avaliar as três propostas e tendo em conta as exigências do caderno de encargos - número de lugares oferecidos (mínimo de 36), o número de voos diários, a possibilidade de realização de voos extraordinários, o ajustamento dos horários em função das chegadas de aviões com ligações para fora da Madeira, cada passageiro com direito a 23 quilos de bagagem de porão e oito na cabine, a capacidade de carga de 145 Kgs/dia e, não menos importante, as tarifas a praticar -, concluiu que “a proposta da actual concessionária é a melhor”.

E explica algumas razões: “Porque a Aerovip oferece maior número de voos diários, com três viagens no inverno e 4 a 5 no Verão, enquanto a Binter oferece uma frequência diária em cada sentido, embora com um avião maior, mais moderno e mais confortável, é um voo de manhã para a Madeira e outro à tarde para o Porto Santo, durante todo o ano. A proposta da Lease-Fly não é muito boa, mas não é motivo para o concorrente ser excluído.”

Por outro lado, estando há quatro anos e meio na rota, a Aerovip já tem experiência, a tal ponto que as tripulações vivem na ilha, muitas vezes sentem o isolamento do Porto Santo na pele. Embora não sendo este qualquer critério, é certo que se as propostas desta companhia e da Lease-Fly fazem da ilha a sua base. A da Binter prevê basear-se no Aeroporto da Madeira (tal como fazia a SATA, anterior concessionária), contrariando, à partida, um dos objectivos deste serviço público criado em 1996 e que pretende combater a dupla insularidade da ilha.