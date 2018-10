Joyce Cândido, que expectativas para esta estreia na Madeira, no fecho da edição de 2018 dos ‘Concertos L’ na Estalagem da Ponta do Sol? Estou muito feliz com o convite e com a maneira que ele aconteceu! Um grande fã do meu trabalho, que não conheço pessoalmente, o sr. Luís Oliveira, estava sempre a me pedir um concerto na Madeira, pois é onde ele vive! Acabou por me indicar ao...