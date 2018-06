“Promessas são princípios sagrados”, diz Albuquerque

Miguel Albuquerque foi ontem à Calheta destrinçar entre um historial de promessas ou compromissos social-democratas daqueles que a restante classe política profere e cumpre. Curiosamente falava na condição de presidente do Governo Regional: “Temos um histórico de cumprir as promessas que fazemos à população, pelo contrário, há uns que andam a tirar ‘selfies’ a toda a hora e que só sabem é falar e aparecer, com aquela pose estudada e, isso é, na verdade, aqueles que não podem falar em promessas, aliás podem prometer o que quiserem mas as pessoas já não acreditam, mas nós não”.

O chefe do Executivo acabara de visitar uma estrada que o presidente da Câmara Municipal lembrara que “há muito era uma necessidade”, que o acesso pedonal, por exemplo, era “extremamente perigoso”, mas com a beneficiação que foi concretizada com custo superior a 663 mil euros, deixou de ser. E isso valeu aplausos. Elogios do governante que serviram de mote para afirmar que Carlos Teles “representa aquilo que de melhor tem a Madeira no que diz respeito tem o poder local”.

E prosseguiu: “Temos uma escola onde aprendemos que aquilo que assumimos com o povo, as promessas e os compromissos que assumimos com o povo que representamos, são princípios sagrados”, expressou.

Talvez por esse motivo disse que irá cumprir tudo o que prometeu ao eleitorado, aliás recordou algumas promessas que efectuou e que já estão realizadas, dando exemplos do helicóptero de combate aos fogos que instantes antes sobrevoara o espaço onde concentrava algumas dezenas de pessoas que assistiram a uma espécie de inauguração mas sem direito a placa alusiva ao acto oficial.