Promessas de redução dos juros e pressão sobre ANAC

A redução dos juros da dívida, a necessidade de estudos técnicos sobre a operacionalidade do Aeroporto da Madeira e a comparticipação em 50% do financiamento do novo hospital da Madeira. Estes foram os três assuntos que mereceram aplausos a António Costa, durante o discurso do primeiro-ministro no jantar de gala do Dia do Empresário Madeirense, no Pestana Casino Park.

Antes, o primeiro-ministro destacara o “crescimento da economia” da Madeira, “francamente acima da média” nacional e o “superavit conseguido no ano passado”.

Depois de confessar que é “agradável ter um pretexto para vir à Madeira”, António Costa destacou também a importância do turismo, na Madeira e no resto do país, como “sector fundamental na economia nacional” pela sua importância na dinamização de vários sectores económicos. A evolução positiva da economia foi outra das tónicas.

O governante socialista sublinhou o esforço de investimento que foi feito nos últimos anos no país, fruto da confiança recuperada pelos empresários e a grande redução do défice público, essencial para reduzir o maior constrangimento da economia portuguesa, a elevada dívida pública.

António Costa destacou ainda que “a poupança prevista nos juros deste ano” é de 74 milhões de euros, consequência de financiamentos muitos mais favoráveis e prometeu que esses benefícios serão repercutidos nos juros que a Região paga ao Estado, ao reconhecer que “é necessário e justo a redução de juros”.

Apostado em “reforçar cada vez mais os laços de todo o nacional”, Costa também foi claro ao reconhecer que é necessário resolver o problema dos limites de operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira, reclamando da ANAC “estudos técnicos para maximizar a operação”.

Sobre o subsídio de mobilidade aérea, reafirmou a necessidade de “encontrar outro modelo”.

Relativamente ao CINM, reconheceu que “não é uma negociação fácil”, mas também disse que importa “não temer as dificuldades”, deixando a garantia que serão defendidos os interesses da Região e do País nesta matéria.

Aproveitou para recordar que a 15 de Junho entrará em acção na Região o meio aéreo de combate aos fogos florestais (leia mais na página 5).

Antes de António Costa, Cristina Pedra, presidente da ACIF, pediu ao primeiro-ministro a “defesa intransigente” do CINM “em todas as instâncias”. A operacionalidade do Aeroporto da Madeira, que só este ano, já afectou 78 mil passageiros, foi outro dos assuntos com a exigência para que a “ANAC tome uma decisão em tempo útil e célere”.

A “elevadíssima carga fiscal” e os juros onerosos que a Região paga ao estado, foram outras queixas de Cristina Pedra, que deixou claro à República que o “madeirense é um português”.