“Proliferação de sindicatos não trouxe nada de bom à causa”

Jorge Silva iniciou a carreira como guarda da PSP em Agosto de 1982. Em 1987/88, frequentou o curso de subchefes na Escola Prática de Polícia passando a graduado na Esquadra do Funchal. Durante 14 anos foi operacional na Central 112 do Comando Regional da PSP e depois na Esquadra do Funchal. Em 2010, coordenou, juntamente com subcomissário António Mendes, a instalação da estrutura...