Projecto Velix cresce com Desporto Escolar

A Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM) procedeu ontem à apresentação do projecto Velix, que este ano tem a novidade de juntar também o Projecto de Multiactividades do Desporto Escolar.

Na apresentação, o presidente da AVRM, Sérgio Jesus, começou por destacar o facto desta terceira edição de Velix se alargar a escolas do primeiro ciclo dos concelhos de Santa Cruz e do Porto Santo, que se juntam assim ao Funchal. Uma aposta que tem a ver com a maior facilidade em termos de acesso a infra-estruturas náuticas, como vincou Sérgio Jesus.

Ao nível do Projecto de Multiactividades do Desporto Escolar, o objectivo passa por promover a vela juntos do 2.º ciclo. Para além disso, a ARVM pretende ainda promover um ‘Open Day’, no final destas actividades, onde possam participar todos os estudantes.

O atleta olímpico João Rodrigues estará, uma vez mais, na linha da frente de promoção destes projectos junto das escolas.

Presente nesta cerimónia, o director regional de Juventude e Desporto, David Gomes, fez questão de felicitar a ARVM por estas iniciativas, que juntam as componentes “de formar e educar” os jovens, lembrando que “a escola é uma boa sementeira para chamá-los à prática desportiva”.

A cerimónia de apresentação foi aproveitada pela ARVM para prestar homenagem à empresa Etermar, que patrocinou um simulador que será utilizado nestas actividades, assim como a Andrew Blandy, pela cedência de uma embarcação laser standard - “um exemplar belíssimo” como classificado Sérgio Jesus - à referida associação. N.G.