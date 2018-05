Desporto vs. inclusão social em festa

Pelo 12.º ano consecutivo a Madeira volta a acolher mais uma grande festa do desporto e da inclusão social.

Organizado pela Associação da Madeira de Desporto para Todos, o Torneio Regional Futebol de Rua, ‘entra’ no campo do Complexo Desportivo de São Martinho amanhã com a presença de 14 equipas em representação de 12 instituições.

Para além da festa do ‘desporto rei’ que, como em edições anterires, viveu-se dentro de campo - com os jogadores - e fora dele - com a presença de claques de ‘luxo’ este evento tem como principais metas, promover a prática desportiva e a sua utilização como estratégia inovadora de intervenção, no combate à exclusão social, pretendendo ser um instrumento de capacitação no desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

A importância do evento tem levado, inclusive, que parceiros públicos e privados façam questão de marcar presença, dando assim um maior brilhantismo e qualidade a todos aqueles que, neste dia, querem ser os verdadeiros ‘Cristiano Ronaldo’ do futebol de rua.

Este ano e tendo como parceiro institucional a Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, o evento conta ainda com o apoio do Instituto de Segurança Social da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de São Martinho, da Associação de Técnicos de Arbitragem da RAM, Coca Cola European Partners Portugal, Burger King e Pingo Doce.

A festa, propriamente dita, arranca logo pela 9 horas da manhã desta sexta-feira e prolonga-se até ao final da tarde. Pelas 16 horas estão agendadas as meias-finais da competição, para uma hora depois se realizar a grande final. Quanto à consagração dos campeões de 2018 será feita pelas 17h15, em pleno campo do Complexo Desportivo de São Martinho.