Professores querem promessas cumpridas

Foram chegando aos poucos em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, novos e menos novos, no activo e já aposentados, foram mais de três centenas de professores (embora a organização tenha contado mais de 800) que se juntaram ontem à jornada de luta convocada pelo Sindicato dos Professores da Madeira e Sindicato Democrático dos Professores. O objectivo? Manifestar a solidariedade com a luta nacional, mas sobretudo o seu descontentamento pelas promessas por cumprir da parte do Governo Regional.

E que promessas são essas? Francisco Oliveira, pelos duas estruturas representativas dos docentes madeirenses, explicou: “A razão nacional é a questão da aposentação específica para os docentes, que é responsabilidade da Assembleia da República. Além disso há várias razões regionais, a começar na recuperação do tempo de serviço pelos 9 anos, 4 meses e 2 dias dos períodos de congelamento, que estão prometidos e assinatura do senhor secretário regional da Educação desde Dezembro de 2017 e, apesar da muita coerência em reafirmar que isso é mesmo para acontecer, mas há quase seis meses que vamos nisto e não tem havido qualquer negociação ou regulamentação.”

Os professores esperam que Jorge Carvalho cumpra, mesmo com atraso de um ano, esta situação já no orçamento regional para 2019. “Este é o momento certo para que a regulamentação passe das palavras aos actos”, disse o sindicalista, que acrescentou a proposta de diploma de concursos muito nociva e má pela precariedade e instabilidade dos mais velhos e os mais novos, contratados, são discriminados pois têm de cumprir cinco contratos e não três. Mas há mais, é urgente resolver a avaliação dos professores entre 2013 e 2017, com o processo completamente inquinado porque temos colegas que já deviam ter progredido. São estas mas há mais razões para protestar”, concluiu, não escusando a opção de greve.

Os cartazes coloridos com emojis deixavam grande parte da mensagem a quem os quisesse ver e as palavras de ordem, acompanhadas pela música que vinha de uma carrinha de apoio, também compunham um cenário de descontentamento geral. Não foram mais, diziam-nos, porque muitos não podiam.

Inclusive uma professora usou o microfone para explicar a sua luta e a razão porque não seguiu na manifestação até à Quinta Vigia, porque tinha os alunos á espera num centro comercial, ela que exigiu menos alunos por turma, ela que tendo sofrido um esgotamento que a deixou fora de serviço, regressou para ter 110 alunos para ajudar a educar.