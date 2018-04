Professor da UMa é ‘autoridade’ na inteligência artificial

Eduardo Fermé, um Professor da Universidade da Madeira (UMa) que integra a elite mundial na área da inteligência artificial, é o quarto nome confirmado para a primeira sessão das ‘Conferências de Inovação e Futuro’, que se realiza a 3 de Maio, no Centro de Congressos.

O investigador nasceu na Argentina mas está na Madeira há 16 anos. A sua área de investigação é a revisão de crenças/dinâmica de conhecimento, que investiga como os humanos, os robots ou os sistemas inteligentes representam o conhecimento e o que fazem a partir disso e como influenciam as actuações e raciocínios posteriores. Nos últimos anos tem sido convidado para conferências em todo o Mundo. Por exemplo, ministrou um curso no Internacional Joint Conference on Artificial Intelligence, que decorreu em Agosto de 2013, na China.

Presentemente Eduardo Fermé é docente da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da Universidade da Madeira. Em termos de currículo, é doutorado em Filosofia pelo KTH Royal Institute of Technology, na Suécia, e em Ciências da Computação, pela Universidad de Buenos Aires, na Argentina. É membro do Centro de Inteligência Artificial da Universidade Nova de Lisboa (CENTRIA), e tem como áreas de interesse Lógica em Inteligência Artificial, no ramo Representação de Conhecimento e Raciocínio, sendo o seu tópico de investigação a Dinâmica do Conhecimento e Crenças. O CENTRIA estuda a representação do conhecimento, o que permite trabalhar com áreas diversas, como a filosofia, a informática, a psicologia, a matemática ou economia. O objectivo é replicar o conhecimento em sistemas inteligentes, com cada vez maior optimização da interacção dos humanos com as máquinas.

Para a primeira edição das ‘Conferências de Inovação e Futuro’ já estão confirmados outros três nomes: Paulo Cardoso do Amaral, doutorado em Sistemas de Informação pela Université Pierre et Marie Curie; Justin Wu, criador da primeira empresa em Portugal de consultoria e desenvolvimento de software em Ethereum; e João Vasconcelos, o ex-secretário de Estado da Indústria que foi o rosto da ‘Web Summit’ em Lisboa e que hoje é conselheiro sénior na equipa portuguesa da Clearwater International, uma empresa de consultadoria com sede em Londres.

As ‘Conferências de Inovação e Futuro’ são uma organização do DIÁRIO, NOS e Casino da Madeira, com patrocínio do Santander e parceria da Católica Lisbon School of Business and Economics, M-iti e Startup Madeira.