Produtos regionais têm qualidade superior

Humberto Vasconcelos visitou ontem a Feira Nacional de Agricultura que decorre até domingo em Santarém e onde a Madeira está presente através de um stand da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

Após a visita aos vários espaços que fazem parte desta exposição, o secretário da tutela mostrou-se particularmente satisfeito com a qualidade dos produtos regionais expostos no espaço madeirense. “É importante esta visita para conhecer os produtos nacionais e para confirmar a qualidade de produtos que a nossa Região consegue produzir. É na diferenciação pela qualidade que temos de apostar”, disse Humberto Vasconcelos adiantando que há alguns produtos que ainda têm margem para crescer, nomeadamente através da exportação para o continente.

Durante os dias que compõe o certame os produtos regionais têm sido alvo de rasgados elogios dos visitantes. Poncha, Rum, Vinho Madeira, pastelaria e várias frutas regionais têm estado em evidência num evento que em média recebe 200 mil visitantes, sendo que 40 mil são profissionais.

O espaço regional recebeu ontem a Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República

A 55.ª Feira Nacional de Agricultura / 65ª Feira do Ribatejo decorre até 10 de Junho de 2018 no Centro Nacional de Exposições, cuja temática vai incidir no ‘Olival e Azeite’.

Este ano realce para o ‘World Olive Oil Summit’ que vai contar com a presença de especialistas nacionais e internacionais da fileira do azeite e que engloba o ‘Concurso Nacional de Azeites’, o ‘Congresso Nacional de Azeite’, o ‘Simpósio Nacional de Olivicultura’, uma ‘Exposição de Azeites Premiados’, ‘Exposições de Pintura e Fotografia’, acções de ‘Show Cooking’ para adultos e crianças e ainda a exibição de filmes alusivos ao tema.

Paralelamente, a Feira Nacional de Agricultura recebe um ciclo de seminários e colóquios que decorre nos dias úteis e que constituirá um importante polo de debate e discussão dos principais temas agrícolas.

A zona de maquinaria agrícola é um espaço privilegiado de promoção e de demonstração, mas outras áreas representadas na feira como os equipamentos, as associações e cooperativas agrícolas, o artesanato, a venda comercial diversa ou a já tradicional zona gastronómica permitirão agradar aos vários tipos de público que visita a feira.

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo apresenta-se como um espaço privilegiado de contactos e negócios, além de ser uma oportunidade para as empresas promoverem os seus produtos.