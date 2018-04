Produção de flores cresceu 28% em 15 anos

A produção de flores na Madeira cresceu significativamente nos últimos 15 anos, passando de 36 hectares para 46 hectares entre 2002 e 2017. Embora desde 2012, a área de cultivo tenha apenas crescido um hectare, a verdade é que o número de explorações cresceu 61,67% desde 2002 e 59,5% desde 2012. Ou seja, em apenas cinco anos mais do que duplicou o número de explorações, que passaram de 135 (128 em 2002) para 334 no final do ano passado.

Perante estes números (área) e tendo em conta que, por exemplo, cerca de 65% a 70% das flores que compõem o cortejo alegórico de amanhã são de produção regional, mas também pelo facto de cada um dos tapetes florais na Avenida Zarco ser composta por cerca de cinco mil flores (renovadas ao longo do evento para as manter sempre frescas), chega-se à conclusão que, para se conseguir aumentar o peso da produção regional durante a Festa da Flor (não há dados oficiais), seria necessário um aumento da capacidade produtiva.

A importação, como tem sido habitual durante décadas para ‘compor o ramalhete’, é a solução, pelo menos enquanto não for possível aumentar a produção. Ainda mais agora que a Festa da Flor foi estendida no tempo e ocorre noutros concelhos.

Embora os números mais recentes sejam estimativas baseadas no ‘Inquérito de Estruturas das Explorações Agrícolas do INE - 2016’, elaboradas pela Direcção Regional de Agricultura, é evidente que a produção de flores na Região Autónoma da Madeira voltou a ser o que sempre foi, “uma realidade caracterizadora e definidora do Arquipélago, mesmo quando tal facto ainda não se constituía como uma actividade agrícola/económica”, salienta a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

E se é certo que “a fama da Madeira como uma ‘ilha de flores’ sempre ultrapassou fronteiras, sendo, hoje em dia, um cartaz turístico de enorme importância, especialmente através da ‘Festa da Flor’”, que se iniciou na quinta-feira e prolonga-se durante quatro semanas, “com reflexos muito importantes na economia regional”.

E a verdade é que “as características climáticas madeirenses, com temperaturas bastante benignas e humidade relativa considerável, ao longo de todo o ano, dão à flora regional uma faceta luxuriante e extremamente atractiva para todos os que visitam a RAM constituindo um factor de enorme relevância para uma indústria turística madeirense há muito consolidada”, lembra a SRAP.

Voltando aos números, sendo um facto que a actividade florícola, encarada como forma de exploração económica, já se desenvolve na RAM há várias décadas, “pelos dados estatísticos disponíveis mais recentes, a superfície agrícola evoluiu” de tal forma que hoje consegue ser uma importante fonte para ‘alimentar’ a procura neste período a si dedicadas. “É de salientar a variação entre os anos de 2002 e 2017, o número de explorações mais do que duplicou e a área dedicada a estes cultivos aumentou em quase 28%, o que demonstra o interesse que a cultura de flores e plantas ornamentais mantém entre os agricultores madeirenses”, reconhece.

Flores de corte predominam

A grande maioria das explorações florícolas dedica-se à produção de flores de corte, representando 316 das 334 explorações, contra 18 das que são produzidas em área de folhagens e complementos de flor e ornamentais. Estas, “embora tendo sofrido uma variação positiva nos últimos anos, foram afectadas pelas recentes intempéries (nomeadamente incêndios) que ocorreram nas suas áreas de produção, o que levou a resultados contrastantes com a evolução positiva que se verificou com a produção de flores de corte”, explica a SRAP.

Aliás, nota que em 2012 as explorações dedicadas a complementos de flor e ornamentais ocupavam 12 hectares, diminuindo consideravelmente para apenas 3 hectares em 2017, enquanto a produção de flores de corte ocupavam 34 hectares em 2012, tendo aumentado para 43 hectares até ao último ano.

Outra área que tem crescido é o cultivo em estufa, em detrimento das áreas das explorações ao ar-livre. “Esta actividade, que tanto pode ser feita ao ar-livre como sob coberto (em estufa)”, até 2012, “a grande maioria (72%) da área de produção era praticada ao ar-livre (32 hectares) enquanto a restante (28%) recorria a estufas (13 hectares)”, mas actualmente, e observando os elementos de 2017, nota-se uma mudança de paradigma, com uma opção nítida pela tecnologia mais moderna de produção, em detrimento da tradicional: assim, as áreas em estufa (21 hectares) estão, cada vez, mais próximas das ao ar-livre (22 hectares)”, salienta.

Só Porto Santo não contribui

Santa Cruz e Funchal têm, em conjunto, mais de metade das explorações, sendo que a grande relevância vai para o primeiro concelho, que literalmente pode ser denominado como a ‘terra das flores na ilha das flores’. Há ainda o caso particular do Porto Santo, que não contribui com nada para este sector.

Assim, em termos de localização, “constata-se que o concelho de Santa Cruz é o mais especializado na produção de flores (43% das explorações e 52% da área totais estão localizadas neste concelho). Embora distanciado, mas, também, com uma importância relativa ainda considerável, segue-se o Funchal, com 18% do total das explorações e 9% da área total. As restantes explorações agrícolas e área distribuem-se um pouco pelos restantes concelhos na vertente sul, uma vez que os nortenhos não apresentam grande apetência para este tipo de produção”, facto que não mudou nos últimos anos, embora os dados mais recentes sejam de 2012. “No entanto, conquanto o número de explorações tenha aumentado significativamente em 2017, a proporção por concelho dever-se-á manter muito aproximada nesta evolução temporal (2012 para 2017)”, acredita a Secretaria.

Flores e rendimentos aos milhões

Com mais de 7,6 milhões de rosas, 4,5 milhões de gerberas, 1,9 milhões de próteas, 1,4 milhões de antúrios e 1,3 milhões de antúrios estas são as cinco principais espécies de flores produzidas na Madeira, de um total de mais de 18,55 milhões de unidades, produção que cresceu de quase 10 milhões em 2002 para mais de 12,3 milhões em 2012.

Curiosamente, as estrelícias que foram durante muitos anos a imagem da flor da Madeira, sendo aquela que é mais reconhecida como pertencendo as esta ilha, uma associação natural, mas que não representa a realidade, em termos de produção, pois apenas ocupam a sexta posição com 405 mil unidades.

Não obstante a redução da produção, devido “a várias intempéries ocorridas nas suas zonas de produção natural/controlada”, o sector florícola/ornamental madeirense, significou, em 2017, cerca de 19,2 milhões de flores/hastes e folhagens, + 54% do que em 2012.

A encerrar estas contas, a questão financeira. “Segundo as estimativas da DRA o sector vale actualmente, um pouco mais de 8 milhões de euros, mais cerca de 3 milhões de euros do que em 2012”, sendo contudo muito variável, “em função do clima, das cotações e da procura, pelo facto de não ser um produto de primeira necessidade”, conclui. Ainda assim, o ano passado foi o melhor em rendimento nos últimos oito anos (desde 2009).

Reconversão de produção para satisfazer mercado turístico

Uma das principais produtoras de flores na Madeira, a Floriális, é o exemplo da adaptação aos novos tempos, optando nos últimos anos pela reconversão das estufas - antes 10, agora apenas três - para outro género de agricultura, nomeadamente hortícolas.

Segundo o gestor da empresa, Luciano Homem de Gouveia, actualmente, sobretudo no que toca às orquídeas, na qual são a maior produtora regional com 30 a 35 mil hastes por ano, há muito tempo deixou de ser virado para a exportação para se voltar para o mercado local. “Exportávamos muito, sobretudo próteas, de forma directa com os turistas que compravam cá, mas a partir do momento, há uns 8 a 10 anos, em que passaram a ter de pagar 20 a 30 euros por caixa, para bagagens fora de formato, esse mercado foi perdido”, lembra.

A Madeira perdeu competitividade face a outros países exportadores - por exemplo as orquídeas chegam da Holanda a um preço “difícil de concorrer” -, acrescentando que isso obrigou a “reconverter as estufas de flores em hortícolas para fornecer a hotelaria”. E contabiliza: “Reduzimos a produção em 30%, o que dá perfeitamente para ser absorvido pelo mercado local, que nos compra 25 mil hastes/ano.”

Luciano Homem de Gouveia lembra que “todos os grandes eventos turísticos na Madeira requerem flores”, não sendo algo exclusivo da Festa da Flor, que ainda assim é o principal evento para este sector.