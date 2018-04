Privacidade, o que é isso?

Se todos nós, os que nasceram no último quartel do século XX, olharem para o seu grupo de amigos conseguem facilmente identificar qual ou quais não estão nas redes sociais, e ainda desses qual ainda não aderiu pelo menos ao Whatsapp.

Provavelmente é aquele que quase nunca ninguém se lembra do aniversário, ou então pode estar emigrado num qualquer país nórdico e ainda não sabemos.

É a minha realidade e sei que a muitos de vós, de todos os meus amigos mais chegados há apenas dois ou três que não estão presentes no facebook, mas que pelo menos o seu contacto móvel ainda existe e usa o whatsapp permitindo aquele “olá” de tempos a tempos. Um deles anda pelo mundo em trabalho e quando falamos é sempre uma surpresa porque nunca sei se está em Londres, Nova Iorque ou Madrid, outros já estiveram no facebook e agora só querem o instagram, outros perderam o interesse, mas por lá andam sempre a ver o que se passa.

Já a minha Mãe (e ela vai detestar ler isto – deixando eu de ter um dos dois elogios mensais que recebo pelo que aqui escrevo) gosta imenso de ver como ficaria com um corte de cabelo novo, como seria uma capa de uma revista internacional com a sua foto publicada ou ainda como seria se fosse uma estrela de cinema.

Aqueles que estão desligados das redes sociais ou do mundo virtual, são quase que marginalizados, pois continuam a ver as notícias nos jornais em papel ou nos telejornais, não estão constantemente preocupados com o número de likes que a foto do pôr-do-sol no Paul já tem, não querem dar os parabéns logo de manhã a pessoas que mal conhecem, mas que nesse dia fazem anos, simplesmente estão para as redes sociais como os Amish estão para o mundo, e vivem bem assim.

Já a minha Mãe com os seus ‘clicks’ em tudo o que aparece no facebook, partilha com a rede social os seus dados pessoais, as suas preferências, os seu hábitos, praticamente a sua vida toda com a mesma facilidade com que dá a sua morada completa, e-mail e numero de contribuinte a um qualquer operador de telemarketing que liga para o número fixo, porque “se tem o número de casa deve ser de confiança”.

Tenho algum cuidado com o que publico nas redes sociais, principalmente o que tem a ver com os miúdos, tendo grupos definidos para umas coisas e para outras. No entanto há sempre qualquer coisa que escapa e que fica disponível a todos, quer seja porque coloquei uma foto de perfil nova ou um Tio partilhou no seu perfil o que viu no dos sobrinhos (porque a malta mais velha, não o faz por mal, mas muitas vezes acaba por expor aquilo que se quer mais privado porque quer dizer que “gosta”, mas em vez de o fazer o “like” acaba por partilhar o que viu).

O conceito de Privacidade acabou por ser alterar completamente nos últimos anos, muito por culpa das redes sociais, sim, mas ainda mais por nossa vontade, porque as fotos dos casamentos já não precisam de ser vistas em casa dos noivos seis meses depois quando chega o álbum, porque no próprio dia todos já publicaram fotos e vídeos da cerimónia e da festa. O nascimento de uma criança deixou de ser anunciado através do telefonema das avós para a família toda e passou praticamente a ser feito em “Live” pelos próprios Pais, as férias deixaram de ser contadas no regresso e são comentadas e acompanhadas diariamente, com direito até a sugestões...

Tudo isto tem os seus custos e os seus benefícios, mas a verdade escondida muitas vezes atrás de uma publicação que tem como objectivo recolher os nossos dados pessoais é o facto de com essa informação conseguirem criar perfis e personalizar mais eficazmente a publicidade on-line, o que pode não ter mal nenhum, até se começar a falar de manipulação de opinião e de preferências usando essa mesma informação.