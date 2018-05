‘Princesa’ da Pop escolheu a Madeira para viver

Celeste Buckigham, a quem os fãs apelidam de ‘princesa’ da música pop, na Europa, decidiu mudar-se para a Madeira, onde irá estabelecer residência fixa.

A artista suíço-americana, de vinte e três anos, foi criada no Alasca e na Eslováquia, mas também já morou em Nashville, nos Estados Unidos da América, onde estudou na prestigiada Universidade Belmont. Recentemente, Celeste e a sua família decidiram mudar-se para a Madeira, onde passam grande parte do seu tempo.

Questionada como encontrou a Madeira no mapa, a nova residente da Pérola do Atlântico adiantou que tinha estado pela primeira vez na Região aos oito anos e desde logo apaixonou-se.

“Na altura, diverti-me tanto e os meus pais adoraram a ilha. Sempre conversámos quanto à possibilidade de regressar, até ao ano passado”, afirmou Celeste Buckingham, frisando que a vontade de voltar falou mais alto e que a sua família pensou seriamente em trazer as malas e efectivar uma mudança definitiva.

“Eu estou tão feliz por finalmente termos feito esta decisão. A Madeira é uma verdadeira jóia, desde as pessoas até à paisagem, passando pelo clima e a comida”, reforçou a cantora.

Quem é Celeste Buckingham?

A artista é sobejamente conhecida na Eslováquia, onde reúne uma vasta legião de fãs e passou grande parte da sua vida. O Tema ‘Run Run Run’, composto quando Celeste tinha dezassete anos, conta já com mais de 20 milhões de visualizações no Youtube, mas o sucesso da cantora não se mede apenas nas plataformas digitais.

Em 2012, a suíço-americana venceu o disco de platina na categoria de Nova Artista do Ano, num concurso certificado pela MTV, na Eslováquia. Celeste foi também a mais jovem jurada no programa de talentos X-Factor, em todo o Mundo.

Celeste Buckingham lançou recentemente o seu quinto álbum de estúdio intitulado ‘Bare’, onde na lista de faixas podemos encontrar o single ‘Go Away’. Este disco oferece assim ao mundo da música pop algo novo e carregado de individualidade, com instrumentação orgânica, batidas electrónicas e ritmos cativantes.

Com a ‘diva’ da música pop a mudar-se para a ilha, será apenas uma questão de tempo até podermos experienciar o fascínio da sua voz. Tome atenção à frequência do seu rádio, mas também esteja atento às agendas culturais, com actuações ao vivo a decorrer em breve, perto de si.

Michael Mendes é o agente

Michael Mendes foi um dos representantes da imobiliária ‘First4You Real Estate’ a ter contacto com Celeste e a agilizar todo o processo de mudança que será feito, ao que tudo indica, para o Funchal.

Fruto da relação que Michael Mendes estabeleceu junto da família da cantora, o madeirense foi nomeado como seu agente para a Madeira e Portugal, estando já em carteira algumas actuações na Região para 2018, pese embora ao longo do próximo ano a agenda já esteja praticamente repleta, anunciou o agente.