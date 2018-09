Após dois dias de folga gozados após a vitória alcançada em Vila do Conde, o Marítimo regressou ao trabalho na tarde desta quarta-feira, com uma sessão de trabalho gizada no relvado da DRJD, na Camacha.

Cláudio Braga iniciou, assim, uma semana de trabalho que não contempla competição - os campeonatos param para dar lugar aos jogos das selecções nacionais - sem sete jogadores que...