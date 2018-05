“Primeiro sou madeirense, depois do Nacional”

Igual a si próprio, Rui Alves concedeu uma entrevista ao DIÁRIO, na qual afirmou que só uma visão global dos clubes madeirenses, em detrimento de uma visão umbilical, obrigará o poder político a mudar de estratégia. Incisivo, o presidente do Nacional reconheceu que foi violento no passado e enviou recados ao rival.

É errado dizer que Nacional não fez mais do que a sua obrigação, tendo em conta o historial e o prestígio que tem em Portugal, como sendo um clube de I Liga? Nós enfrentámos este campeonato como uma obrigação mas como um desafio a vencer, em nome da instituição. Sentimo-nos orgulhosos por termos conseguido o que raramente acontece após uma descida, que ocorre sempre num ambiente traumático. Mas se for entendido pela maioria dos sócios, adeptos, dos agentes em geral como uma obrigação para a Região, tenho de aceitar. No entanto, não foi esse sentimento que norteou o projecto que levou o Nacional à I Liga.

Já disse várias vezes que sempre acreditou que o Nacional iria subir. Aonde é que alimentava esse optimismo? Muitas vezes no seio da instituição há momentos em que sou acusado de ser pessimista, mas não foi o caso. O grupo de trabalho, a qualidade e, sobretudo, a forma como todos interagiam, em redor da liderança da equipa técnica, deu-me desde logo um sentido bastante positivo para o trajecto, sabendo que nem tudo seria fácil e de que teríamos períodos menos bons, como é normal. Mas, confesso, pensei que, a exemplo de 2002, só iríamos subir na última jornada. Acabou por ser mais cedo, com a energia suplementar de termos sido campeões nacionais da II Liga, o que nunca tinha acontecido, e só tenho de estar feliz por este feito da instituição.

Houve uma fase da época em que a contestação a Costinha foi muita, com críticas dos adeptos. Sentiu-se, alguma vez, pressionado em demitir o treinador? Por acaso não, nem senti que houvesse uma grande contestação. Naturalmente que temos de perceber que, actualmente, a forma de comunicar alterou-se substancialmente e, portanto, às vezes uma contestaçãozinha é ampliada exponencialmente. No seio das instituições há sempre alguns sócios e adeptos que se revêem numa contestação permanente, com direito, naturalmente, sem perceber que é com coesão estrutural à volta de um projecto que se consegue alcançar o êxito. Não é desmontando ao primeiro desaire tudo aquilo que se construiu.

Existiu sempre coesão na direcção? O ADN do Nacional que nos levou a grandes êxitos foi sempre de grande coesão interna. E, enquanto líder da instituição, vou continuar a pugnar as minhas atitudes por essa coesão interna. Os nossos adversários não podem estar dentro do clube. Vão estar sempre no exterior, sobretudo fora da Madeira. Contrariamente ao que se possa pensar, é bom que se perceba, na dimensão regional de reforço institucional da própria autonomia, que as instituições desportivas da Madeira têm de estar muito mais unidas. Nada as deve dividir, porque estão, no fundo, ao serviço de um objectivo superior. Infelizmente não tem sido essa a história das instituições mas é uma reflexão que deve ser feita. Da minha parte vou procurar, cada vez mais, nessa visão pró-região, desvalorizar as diferenças entre as instituições regionais.

Diz isto agora porque sentiu que estavam a ‘empurrar’ o Nacional? De forma alguma. Não tenho sequer o hábito de imaginar fantasmas e conspirações. Digo isto porque sou primeiro madeirense e depois Nacional. As questões ligadas à autonomia da Madeira e à inserção do desporto em todo um projecto está muito mais acima do que uma disputa institucional.

Mas não chegou a alimentar essa disputa meramente institucional? Acho que não. De facto, na reacção à ofensa, insinuação e ataque à minha instituição, reconheço que durante muito tempo fui, até, violento. Mas nunca dei o primeiro passo no sentido desse conflito institucional. Tive sempre de reagir e, porventura, aqui e ali posso ter sido violento.

É viável o entendimento ou uma união institucional? Falo de uma união de atitude, não de andar de braço dado. Apenas de filosofia, de pensar as instituições e percebermos esta dupla dimensão que têm. Se na dimensão intrínseca associativa se compreende uma disputa acérrima dos valores do clube, no quadro da sua inserção no projecto regional temos de perceber que os adversários estão lá fora, não cá dentro. Temos de perceber que para a Madeira é melhor ter dois ou três clubes na I Liga, do que apenas um. Somos mais fortes, com duas, com três clubes na I Liga, para além de que é um grande negócio para a Região.

Entra aqui aquela velha máxima que defende há mais de uma década, de que o investimento do Governo Regional no futebol profissional é rentável e que é preciso desmitificar a teoria de que vive às custas dos contribuintes? Claramente. O desligar do poder político, que começou em 2011, tem muito a ver com o facto das instituições não conseguirem, do ponto de vista da sua comunicação, provarem que estão ao serviço do projecto da Região e não ao serviço de si próprios.

Assume responsabilidades nessa falta de comunicação? Assumo a minha responsabilidade, embora seja o parente pobre dessa responsabilidade. Se as instituições estivessem integradas numa lógica de projecto comum, um entendimento de região e não de clube, o quadro de apoios e a forma como o poder político se relaciona com este sector que seria diferente. Só que entendeu-se, porventura, que uma forma de a prazo ficarmos sozinhos seria uma redução substancial dos apoios. Aliás, no limite do apoio zero, porque era uma forma de exterminar alguns, porque alguém sobreviveria e governaria a seu belo prazer. Não é esta a minha forma de pensar. A participação do Governo neste projecto tem de ser feita por interesse público regional e não por interesse público de uma agremiação. Se o cidadão muito rico não precisa do Estado isso não significa que o Estado perca a sua vocação social, vai ter de continuar a apoiar os mais pobres. Portanto, se há algum clube na Madeira que não precisa de apoios, pura e simplesmente faz uma carta ao Governo a dizer que não quer apoios.

O Governo Regional aproveitou-se do desentendimento clubístico para impor regras? Não se aproveitou porque esse afastamento tem de ser feito com desgosto. O desporto é um pilar fundamental da autonomia. Não há nenhum sector da vida madeirense que tenha feito tanto pela inclusão social da Madeira no todo nacional como o futebol. Não há quem tenha contribuído tanto para sermos portugueses de primeira como o futebol. O Governo sabe que o futebol profissional é importante mas se as instituições não conseguem perceber que é fundamental uma parceria cúmplice, integrada num projecto sério e coeso da Região, em vez de estarem a discutir entre si, para quê que vai insistir nesse projecto? É óbvio que o poder se afasta. Não se compreende, de resto, que no início do século - e nessa altura só tínhamos um clube na I Liga – que a subvenção pública fosse de três milhões de euros, com pagamentos de impostos e segurança social que era praticamente 60% menos do que são agora, com realidades de custos deste sector que aumentaram substancialmente.

Mas é justo e moralmente correcto pedir mais investimento para o futebol profissional, quando os apoios à cultura são de 350 mil euros ano ou que não há pensos, compressas ou papel higiénico no hospital? A região turística do Algarve fez um estudo sobre o impacto do golfe na economia e o valor encontrado foi de 500 milhões de euros. Por isso façam um estudo do impacto do futebol profissional na economia da Madeira.

Mas porque é que os clubes nunca apresentaram esse estudo ou o encomendaram a uma entidade externa? Porque um clube a fazê-lo não tem a mesma credibilidade do que o poder político. Mas vão ficar surpreendidos, façam as contas. A subvenção pública para o futebol profissional ronda os três milhões e meio de euros e espero que haja uma reflexão sobre isto. A ideia de que com a redução dos apoios que acaba o Nacional e o União, uma forma hábil de construir um clube único na Madeira, não é pensar na nossa autonomia. Para o ano, só em sede de IVA os contratos de transmissão televisiva vão valer uma verba superior a dois milhões de euros. Não se podem estar a cortar os apoios ao futebol ou às empresas porque têm uma razão específica, concreta. O Nacional pagava 2 milhões e 600 mil euros de impostos e segurança social na I Liga e recebia 1 milhão e 600 mil euros.

Permita-me insistir na ideia de que, defendendo há mais de uma década que o impacto do futebol profissional na economia é tremendo, como é possível ter ficado de braços cruzados este tempo todo? Já pensei nisso. Mas nunca teria o devido impacto. Tenho é de trabalhar e insistir para que o poder político sinta que, enquanto instrumento de comunicação, tem de ter este estudo. Saber quanto representa sector e tudo o que rodeia, na hotelaria, restauração, viagens, tempos de televisão... Esta lutazinha de comadres em termos internos que não percebe que o desígnio regional é superior a qualquer uma das instituições leva o poder político a não fazer nada. Compreendo, por isso, o Governo.

O poder político beneficiou, então, com desunião clubes? É preciso que a sensibilidade do lado de cá, de que a Região e os interesses da Região estão acima dos clubes, tenha lugar. E já vimos que isso não vai acontecer. Bastou ver a reacção à manifestação do poder político quando disse que a Região tem de criar condições para que os clubes que estão na I Liga não corram o risco de descer. Enquanto cidadãos e líderes se não conseguirmos perceber os desígnios globais e não os desígnios umbilicais será difícil.

Em vez de se centrar tanto no reforço dos apoios públicos, não deveria procurar outro tipo de receitas, por exemplo através da centralização dos direitos televisivos? Ainda nesta última reunião de presidentes, quando estávamos a discutir a integração do Gil Vicente, e da sustentabilidade da II Liga, referi que se deixassem de fantasia, pois a sustentabilidade só iria ser resolvida quando os clubes tivessem coragem de discutir a centralização dos direitos televisivos como uma questão imperiosa e de direito. A forma como está regulamentado, isto é, cada um por si, é completamente ilegal. E o mais incrível é que os mesmos que são grandes cá dentro são pequenos lá fora e não querem que a UEFA acabe com a centralização dos direitos televisivos.

Quanto é que poderia valer a centralização dos direitos televisivos, por exemplo, ao Nacional? Todos os clubes são uns cordeiros dos grandes, porque do budget dos direitos televisivos, que andará pelos 200 milhões de euros, metade deveria ser dividido em partes iguais. Significaria que os clubes com menos ranking ficariam com cerca de 8 milhões de euros e os grandes à volta dos 25 milhões. Os grandes em Portugal, que são cada vez maiores face aos restantes, andam a roubar os outros há muitos anos.

Mas em Espanha o Real Madrid e o Barcelona estão fora da centralização dos direitos televisivos? Isso era o que acontecia, até que o Valência e o Atlético de Madrid levaram o assunto para tribunal e o poder político teve de intervir. E a partir da próxima época começa a centralização dos direitos televisivos.

Admite, portanto, ir para tribunal valorizar o Nacional neste área? Temos de ter um pouco de loucura e querer gastar dinheiro. Mas é assim que se mudam as coisas. Mas, atenção, não é preciso ir para tribunal, bastava que o tal ‘G’ votasse numa Assembleia Geral este assunto.