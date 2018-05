Primeira vitória do ano para Dinarte Nóbrega

O Campeão em título do Troféu Regional de Rampas AMAK, Dinarte Nóbrega, venceu ontem na Ribeira Brava a primeira prova desta época, naquela que foi a Rampa mais difícil de sempre para si.

Foram muitos os problemas que apoquentaram Dinarte Nóbrega, logo desde a Super Especial na noite de sexta-feira, quando se soltou uma peça mecânica da sua máquina. No entanto o piloto conseguiu reparar o seu kartcross durante a noite e esteve à partida para a prova no dia ontem, mas logo na segunda subida de treinos viu novamente surgir outro problema, desta feita o apoio do motor partido.

Não estando à partida da primeira subida oficial, o piloto conseguiu por novamente o seu kartcross a postos para fazer a segunda subida oficial, a única que não teve problemas, e foi nessa mesmo que conseguiu estabelecer o melhor “crono” da prova (3:43,9 minutos), que lhe garantiu a vitória. Nas duas últimas o Campeão do TRR AMAK voltou a ter problemas, efectuando-as em ritmo muito lento apenas para “cumprir calendário” e garantir a vitória.

De referir que possivelmente esta prova marcou a despedida de Dinarte Nóbrega do Kartcross, estando dependente da concretização da venda do mesmo para o continente. Se tal se confirmar, o piloto deverá optar pela compra de um novo Kartcross Semog de 2018.

O segundo posto desta Rampa foi ocupado por Nelson Andrade que este ano já venceu também, nomeadamente na Rampa do Monte. O piloto do kartcross Semog Evo laranja, andou novamente depressa e bem, ficando a apenas 1,9 segundos do vencedor, o que atesta bem o andamento evidenciado pelos primeiros, mais evidente ainda entre segundo e quarto. É porque apenas três décimas separaram o segundo do terceiro e apenas 2 centésimas (!!!), entre terceiro e quarto classificados!

Encerrou o pódio António Giestas, o outro vencedor desta época, pois venceu na primeira prova do ano, na Ponta do Sol. O piloto do BRC fez uma última subida de grande nível, destronando Ricardo Reis do pódio, depois de ter andado nas posições do pódio nas três primeiras subidas, com este último a ficar destroçado por ter ficado fora do pódio por uma margem quase nula.

Um pouco mais distante, na quinta posição, ficou Miguel Sousa, que mais uma vez não conseguiu preparar a prova da melhor maneira.

Seguiram-se Greg Faria (sexto) que andou depressa e bem, o ‘show man’ Cláudio Nóbrega, que anima sempre e bem o público, foi o melhor dos “não kartcross” e venceu entre os VSH e os 2.0 Litros, António Abel no belíssimo Toyota Celica GT-Four venceu nos VHC 4RM e foi oitavo, José Jarimba, o outro homem espectáculo da prova, foi nono e a encerrar o Top 10 Paulo Teixeira, que esteve em bom nível ao volante do seu Citroën C2 R2, vencendo nos VH 1.6 litros.

Foram vencedores ainda nesta rampa Ricardo Moreira nos Clássicos, Bruno Coelho nos 1.4 litros, Marco Correia nos VSH 1.6 litros e Kamran Lamba nos VH 1.4 Litros, no pequeno mas ‘endiabrado’ Fiat Cinquecento.

Quanto à Regularidade Histórica Sport, a vitória sorriu a António Ornelas/Helena Ornelas em Toyota Corolla GTi, seguidos de Alberto Rosário/Cristina Pestana, ao volante de um BMW 318 IS e Numásio Silva/André Camacho, este últimos a fechar o pódio tripulante um BMW1602.