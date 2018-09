Em jogo a contar para a 8.º jornada da Liga Revelação, os sub-23 do Marítimo alcançaram pela primeira vez esta época duas vitórias consecutivas, ao levar de vencida a formação do Aves, que à entrada para a presente jornada era segunda classificada, somente atrás do líder Benfica.

A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio, com oportunidades claras para ambos os lados. Primeiro...