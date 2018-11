Depois de quase dois anos de interregno, a ‘Momentos Prime’, mais conhecida como ‘Prime’, regressa ao mercado com espírito e conceito renovado. A ‘rentrée’ promete ser de luxo com um ‘Prime Brunch Couture - A Portmanteau of Chic and Extravagance’ a ter lugar a 16 de Dezembro, no Nini Design Center.

Bruno Monteiro, mentor da ‘Prime’, adianta ao DIÁRIO que este momento será mais do...