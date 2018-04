Previsão de mau tempo mantém-se até domingo

A previsão do estado do tempo na Madeira para os próximos dias mantinha-se, ontem à tarde, praticamente inalterável em relação ao prognóstico ‘ameaçador’ feito no início da semana. De acordo com a previsão do IPMA, a chuva poderá reaparecer ao final do dia de hoje e deverá manter-se até ao fim-de-semana. Também o vento promete fazer-se sentir com mais intensidade já a partir de amanhã, devendo soprar forte, com rajadas até 80 km/h, sobretudo nas terras altas, mas com tendência a aumentar na sexta e no sábado.

Mantém-se por isso o cenário ‘cinzento’ ameaçador na previsão do estado do tempo até ao próximo domingo, e o inconveniente da chuva e do vento poderem atrapalhar as realizações programadas alusivas à Festa da Flor. Em particular o Muro da Esperança, previsto para sábado de manhã, embora também o Cortejo Alegórico da Flor, no domingo à tarde, não esteja (ainda) a salvo de poder ser molhado.

Victor Prior, Delegado do IPMA na Madeira, confirmou esta terça-feira que não havia qualquer alteração significativa na evolução da previsão do tempo para a Madeira, até domingo. “Nada de muito diferente”, disse o meteorologista, referindo-se à previsão que já havia avançado de véspera, conforme demos conta na edição de ontem.

Embora as grandes preocupações estejam centradas em terra, desde a tarde de ontem que vigora o aviso amarelo para a agitação marítima (altura significativa de 4 a 4,5m) na Costa Norte e Porto Santo.

Depois de semana e meia ‘sem pingo de chuva’ no Funchal, o tempo primaveril que ontem fez a temperatura subir até aos 24.3ºC no Lido (16.7ºC no Areeiro), já hoje deve ‘arrefecer’ e dar lugar a “períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado no final do dia com ocorrência de períodos de chuva”, refere a previsão.