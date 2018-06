Presidente venezuelano acusa Colômbia

O presidente venezuelano Nicolas Maduro acusou na sexta-feira o seu homólogo colombiano de fomentar “provocações” de natureza militar de modo a arrastar os dois países para um conflito que justifique a intervenção americana. “O governo colombiano de Juan Manuel Santos está a fomentar incidentes militares e provocações a partir da Colômbia, e também dentro do território venezuelano, com o objectivo de desencadear um conflito”, acusou Maduro numa reunião com militares, segundo a France Presse. “Dirijo-me às forças armadas e policiais colombianas para que elas não se prestem às manobras do seu presidente em exercício (...) que gostaria de desencadear um conflito armado para o benefício do imperialismo norte-americano e contra a Venezuela”, afirmou.