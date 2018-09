Faltam duas semanas para o regresso às aulas. Depois das férias grandes, os miúdos devem preparar-se para as novas rotinas e para seguir os ponteiros do relógio. Mas voltar a cumprir horários e regressar ao ritmo frenético do ano lectivo não é uma tarefa sempre fácil para as famílias. Para contribuir para um arranque do ano escolar mais tranquilo nas casas madeirenses, a psicóloga...