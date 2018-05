Prémio Leya 2017 integra Feira do Livro do Funchal

O vencedor do Prémio Leya 2017 junta-se à lista de autores convidados para a 44.ª Feira do Livro do Funchal, a decorrer entre os dias 25 Maio e 3 de Junho. O escritor João Pinto Coelho apresenta-se ao público no palco da Avenida Arriaga, no dia 27 às 19 horas, para uma conversa partilhada com o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e com o público.

Foi com ‘Os Loucos da Rua Mazur’ que João Pinto Coelho se distinguiu no ano passado no concurso literário lançado todos os anos pelo grupo editorial e que é o maior a nível nacional em termos monetários. O romance tem como ponto de partida a violência e a vida de uma pequena comunidade da Polónia, a acção é contada em dois tempos. Foi elogiado pelo júri presidido por Manuel Alegre pelas “qualidades de efabulação e verosimilhança em episódios de violência brutal com motivações ideológico-políticas e étnico-religiosas”.

O autor já tinha antes estado também entre os finalistas do prémio Leya em 2014 com o romance ‘Perguntem a Sarah Gross’, publicado já pela editora D. Quixote. Na altura do anúncio do prémio, Manuel Alegre descreveu ‘Os Loucos da Rua Mazur’ como um romance ‘bem estruturado, bem escrito, que capta a atenção do leitor, quer pelo tema quer pela construção em tempos paralelos, um no passado imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial e no início desta, e o outro no mundo actual”.

João Pinto Coelho nasceu em Londres, em 1967, é licenciado em Arquitectura pela Universidade Técnica de Lisboa. No currículo, o escritor revela que participou em 2009 e 2011 em acções do Conselho da Europa, em Auschwitz, na Polónia, tendo juntado alunos portugueses e polacos no projecto ‘Auschwitz in 1st Person/A Letter to Meir Berkovich’.

A perseguição dos judeus na II Guerra Mundial é um tema que tem apaixonado João Pinto Coelho e ao qual tem dedicado muito do seu tempo. A obra premiada remete para o Holocausto, faz referência a um massacre ocorrido na Polónia, perpetrado por cristãos polacos contra os seus vizinhos judeus, um facto histórico, o único na obra ficcional, que levou, na sequência da obra e de uma entrevista dada à Visão sobre o tema, à publicação de uma ‘carta aberta’ pelo embaixador da Polónia em Portugal. O autor respondeu à crítica.

Já ‘Perguntem a Sarah Gross’ também referia o mal causado à Polónia pela ocupação alemã nos anos 1939-1945. O tema já tinha sido abordado no primeiro romance e voltou a ser trabalhado. “Este livro é escrito com as entrelinhas do primeiro”, disse numa entrevista ao Observador, onde também acrescentou que o romance premiado “fala-nos da universalidade do mal, não da sua banalidade”.

Os seus livros serão certamente incontornáveis na passagem de João Pinto Coelho pela Madeira para uma conversa no palco principal da Avenida. O encontro é um convite para uma viagem à vida do escritor, às obras, mas também às experiências, inspirações e projectos.

Ao longo das últimas semanas vários nomes vêm sendo apresentados para a 44.ª edição da Feira do Livro. Hoje é a apresentação oficial, a partir das 11 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.