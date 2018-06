Prémio Jovens Músicos mais ilhéu

Dois madeirenses entraram este ano na competição para o Prémio Jovens Músicos, cujas eliminatórias começaram no dia 11 e terminam no domingo no Conservatório de Música de Coimbra. Sérgio Sousa concorreu na categoria Viola d’Arco com outros dez concorrentes, as provas realizaram-se na quarta-feira. Ontem foi a vez da violinista Veronika Taraban, que se apresentou na competição de Música de Câmara - Nível Superior com o Four Trio, formado ainda por Leonor Furtado Mateus e Ecaterina Popa, competindo contra outras cinco formações. Este ano, destaque ainda para a presença de um madeirense no painel de jurados. Norberto Gomes foi também ele vencedor em 1992 do primeiro prémio em violino, nível superior.

Norberto Gomes já tinha sido convidado anteriormente a integrar o júri do concurso, não tendo na altura conseguido conjugar com a actividade profissional de concertino da Orquestra Clássica da Madeira e de professor de violino no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. “O convite significa um reconhecimento também por aquilo que eu tenho feito, pelas capacidades como professor”, assumiu a este jornal, destacando o crescimento do país na área da música. “É muito interessante ver o nível das novas gerações, que tem subido imenso, Portugal de há 30 anos é completamente diferente do Portugal de agora, no ensino artístico e no resultado que existe neste momento, depois do grande investimento que foi feito no ensino dos jovens músicos portugueses”. Para isto, disse, contribuiu também a vinda de professores de fora e hoje, diz, os alunos saem de Portugal com um “nível extraordinário” para fazer formação superior e posteriormente a entrar em orquestras profissionais, “o que há 40 anos seria impensável.”

Em 1992 Norberto Gomes venceu o primeiro prémio em violino, nível superior. Fui o primeiro madeirense a ter ganho um prémio neste concurso. Depois dele, já vários outros passaram pela competição e pelo pódio. O mais recente foi Miguel Canadá que conquistou no ano passado o 1.° Prémio no concurso na categoria Tuba.

Para Noberto Gomes, estes prémios conquistados pelos madeirenses representam muito. “Representa uma aposta acertada do ensino artístico da Região”, acredita. “Neste momento começamos de forma ampla e visível a ver os resultados, os bons frutos do investimento que tem sido feito.”

Os resultados já saíram das provas realizadas na quarta-feira, Sérgio Sousa não chegou à final. “A minha prova no geral correu bem. Fiquei um pouco desiludido com a minha performance na peça portuguesa”, confessou. O músico reconhece a importância da participação, nomeadamente a visibilidade que o concurso dá a nível nacional. “Este especialmente pelas oportunidades que dá, nomeadamente de tocar em várias salas do país, os protocolos que tem com algumas orquestras...”

Os temas foram escolhidos pelo concorrente, excepto uma peça obrigatória, ‘Passaporte’ de José Valente. No próximo ano se concorrer será em Música de Câmara, uma vez que competição não deverá abrir em viola d’arco. No ano passado ficou em segundo lugar nessa categoria, com o Quarteto Appassionato.

Sérgio Sousa formou-se no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, primeiro em violino e depois passou para viola d’arco com o professor Volodymyr Petryakov. Fez a licenciatura na Academia Nacional de Orquestra em Instrumentista de Orquestra – Viola d’Arco, tendo estudado com Paul Wakabayashi. Terminou no ano passado. Entretanto a Orquestra Metropolitana de Lisboa convidou-o para um estágio remunerado ao longo de uma temporada.

Nesta fase, Sérgio Sousa está a ponderar um mestrado no estrangeiro, talvez em Antuérpia. Ao mesmo tempo, fez provas e entrou na Escola Superior de Música de Lisboa para um mestrado em Ensino da Música. É outra das hipóteses para o músico de 23 anos, natural do Funchal.

O Prémio Jovens Músicos é um dos concursos mais importantes do país, é promovido pela Antena2, vai na 32.ª edição a descobrir talentos em várias áreas da música. As finais decorrem de 21 a 27 na Casa da Música, no Porto.