Precipitado

É extemporâneo legislar sobre a eutanásia. A opinião junta uma pessoa assumidamente a favor da eutanásia, uma contra e outra que não tem uma posição definitiva sobre o assunto. Falamos de Clara Tiago, deputada do PSD, que há dois anos apresentou uma reflexão sobre o tema na Assembleia Legislativa da Madeira; António Carrilho, bispo do Funchal, e António Pedro Freitas, da secção da Madeira da Ordem dos Médicos.

A deputada lembra que, em 2016, fez a intervenção na ALM, depois de ler “um artigo muito interessante”, do movimento cívico ‘Direito a morrer com dignidade’. Clara Tiago, tal como então, entende estar em causa uma questão muito delicada, que merece um debate alargado na sociedade, que ainda não existiu e, por isso, defende que o assunto não deveria ser levado agora à Assembleia da República.

O que é proposto na AR, entende a social-democrata, pode “abrir uma porta muito perigosa”. Clara Tiago é favor da eutanásia, mas “só em casos muito excepcionais”, quando a medicina já não conseguir dar qualquer resposta que respeite a dignidade da pessoa. Há, lembra, casos em que os cuidados paliativos resolvem.

Apesar de defensora da eutanásia, a deputada diz entender que a vida é inviolável, mas “temos o direito a morrer com dignidade”. A grande questão é que, tal como proposto pelos “partidos de esquerda”, eventualmente, na procura de votos, as propostas “podem abrir uma porta perigosa (...) e passar o excepcional a regular”.

A deputada põe a hipótese de haver um referendo sobre a questão.

Decisão não pode ser do povo

António Pedro Freitas não tem uma posição definitiva sobre o tema. Na liderança do Conselho Médico da Madeira - Ordem dos Médicos – prefere falar a título pessoal e não institucional. Enquanto membro da Ordem vai respeitar sempre aquelas que forem as posições da instituição e do bastonário, mas isso não o impede de ter uma reflexão e uma posição pessoal sobre o assunto.

O médico lembra que, em Portugal, ainda vigora o juramento de Hipócrates, ao abrigo do qual os médicos se comprometem a defender a vida humana em qualquer circunstância. Entretanto, a OMS já introduziu algumas alterações ao juramento, que inda não foram transpostas para Portugal, que vêm mais importância ao livre arbítrio e ao respeito pela opinião das pessoas. Mas António Pedro Freitas recorda que a opção pela eutanásia não é uma qualquer. É a derradeira, que, uma vez aplicada, não pode ser revertida.

Impõe-se, entende, uma profunda reflexão/discussão por pessoas que integrem “comissões de ética muito bem preparadas para reflectir sobre estes problemas”. Este é um tema propício ao aparecimento de soluções populistas e, provavelmente, se a população fosse chamada a votar agora, a “maioria votaria sim”. Mas, entende o médico, esta “não é uma questão de voto da população, que, na maioria das vezes, não pensa nestes problemas.”

Se houver precipitação e forem introduzidas alterações antes do referido trabalho das comissões de ética, corre-se o risco de criar outro problema, e deixarmos de respeitar a vida como um bem essencial. Não pode ser uma questão de moda.

Já houve um debate de mais de um ano na Ordem dos Médicos, mas António Pedro Freitas entende que ainda não se ponderou devidamente as consequências da legalização da eutanásia, nos termos propostos. Mesmo que com ressalvas, bem intencionadas, as iniciativas em causa abrem espaço a que, gradualmente, se vá baixando a linha das exigências, dos limites. Talvez, depois, sejam as crianças. “Alterar a linha não é uma questão de voto da população.”

“É preciso pensar muito bem sobre tudo isto.” Se fosse chamado a votar, agora, a opção seria pelo ‘não’. Mas essa é uma posição em aberto, que pode ser alterada pela profunda reflexão que defende dever existir.

Bispo manifesta-se contra

À semelhança do que aconteceu com toda a igreja, a nível nacional, o bispo do Funchal também se manifestou contra a iniciativa parlamentar sobre a eutanásia. “Neste momento, em que se debate a questão da eutanásia, até com a hipótese de ser aprovada a sua legalização, têm sido muitas as vozes que se fazem ouvir a tomar posição em nome da ciência, de uma ética natural e dos mais nobres sentimentos humanos contra uma actual legislação”, afirmou António Carrilho, no domingo, durante a celebração eucarística, no Parque de Santa Catarina, que assinalou a Jornada Diocesana da Família.

O prelado madeirense referiu que “o sofrimento da pessoa pode ser eliminado ou debelado com os cuidados paliativos e não com a morte”. “Tal posição, que é afirmada em nota pastoral de referência episcopal ressalva a declaração conjunta de oito comunidades religiosas presentes em Portugal, intituladas ‘Cuidar até ao Fim com Compaixão’.”