Praia do Porto Santo recebe areia artificial pela primeira vez

O Governo Regional vai avançar já no final deste mês com a primeira ‘alimentação’ artificial da praia do Porto Santo, recorrendo às areias dragadas no porto de abrigo. Uma operação ponderada pelo desassoreamento previsto para as próximas semanas.

A areia que estava aprisionada dentro do porto passa, assim, a estar novamente disponível na dinâmica da praia.

“Para esta alimentação-piloto...