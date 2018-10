A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais abordou na última semana a necessidade de o país reforçar a estratégia para a redução do lixo marinho. Uma preocupação manifestada por Susana Prada, durante a reunião da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM), coordenada pela ministra do Mar, composta por todos os ministros do Governo Central e por um membro...