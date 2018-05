A secretária do Ambiente e dos Recursos Naturais saiu, ontem, em defesa da empresa por si tutelada, Águas e Resíduos da Madeira (ARM), no braço-de-ferro que a opõe à Câmara do Funchal, em torno do pagamento das dívidas que aquela entidade exige do município.

A situação agudizou-se com a decisão da ARM avançar com a execução fiscal de 15 milhões de euros, na semana passada. O vice-presidente da CMF considerou a situação atentatória à autonomia financeira da autarquia e capaz de paralisar a vida do município.

Susana Prada afirma que os responsáveis camarários estão a estão a utilizar uma “estratégia de vitimização” e que a razão está do lado da ARM que “depois de muito esperar, de falsas promessas e acordos não cumpridos, teve de recorrer aos tribunais para cobrar o que há muito lhe é devido e não pago voluntariamente pela CMF”. A secretária faz questão de sublinhar que esteve pessoalmente nos Paços do Concelho, no dia 11 de Abril para, “de viva voz e no âmbito de um saudável relacionamento institucional, comunicar ao presidente da CMF que, mantendo-se a situação insustentável de incumprimento, na semana seguinte a ARM iria recorrer aos tribunais”.

De acordo com a governante a presidente da ARM, Nélia Sousa, tentou, em vão, contactar os responsáveis da CMF, designadamente o vice-presidente, para o “persuadir a cumprir o acordo e saldar parte da dívida, mas nem sequer lhe atenderam o telefone”.

Susana Prada ratifica os números adiantados no sábado, em comunicado, pela empresa pública. Isto é, que a Câmara do Funchal devia à ARM, em 31 de Dezembro de 2017, 9,6 milhões de euros em água e 10,5 milhões pelos serviços de tratamento de resíduos. Tanto num caso como no outro, Susana Prada sublinha que os montantes foram cobrados pelo executivo de Paulo Cafôfo aos munícipes. “Quando os consumidores funchalenses não pagam as suas facturas de água ou a recolha de resíduos, a CMF, rapidamente, procede à imediata interrupção do fornecimento de água, cobra a taxa de relaxe e os correspondentes juros de mora e, por fim, executa as dívidas com recurso a tribunal”, sublinha a secretária, que recorda que em Outubro de 2016 foi celebrado entre a “ARM e a CMF um acordo de pagamento referente apenas às águas, a três anos, que previa o pagamento faseado (mensal) da parcela não contestada das facturas em dívida (cerca de 86%) bem como da parcela reconhecida das novas facturas a emitir partir dessa data”.

Segundo Susana Prada, “sem qualquer justificação, a partir de Abril de 2017, nenhuma das facturas entretanto emitidas referente aos serviços de resíduos foi paga.” Refere que a CMF não cumpriu com a determinação do tribunal relativa aos resíduos.

Perante a situação, considera que a ARM não teve outro caminha a seguir devido aos “graves constrangimentos de tesouraria em face do longo e avultoso incumprimento da CMF, o que põe em causa as suas obrigações de fornecimento de água e recolha de resíduos em todos os municípios da Madeira, bem como a solvabilidade de todos os seus compromissos, até com os seus colaboradores, não restava outra alternativa à ARM que não recorrer aos tribunais para que a CMF lhe pague o que deve”.

Conclui a secretária do Ambiente que a ARM tomou uma decisão no “exercício de um legítimo direito que lhe assiste, o de recorrer aos tribunais para cobrar a dívida”.