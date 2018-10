Praça do Peixe remodelada

Será uma das grandes novidades do ano de 2019 no Mercado dos Lavradores: a Praça do Peixe, um dos pontos mais emblemáticos daquele edifício municipal e de toda a cidade, será beneficiada, numa intervenção que vai assegurar não só a reorganização do espaço, em termos de beneficiação das bancas, como também a criação de novos espaços, como uma área de workshops, uma zona de restauração...