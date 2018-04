Poupado para a liga milionária

Depois de ter marcado de forma consecutiva nos dez jogos que o Real Madrid realizou esta temporada na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo ficou em ‘branco’ no embate com o Bayern Munique, da primeira mão das meias-finais da na prova milionária, e o ‘mundo admirou-se’.

O madeirense é o melhor marcador da presente edição da Champions, com 15 golos, em toda a carreira apontou 120 nas 151 partidas realizadas na competição - está apenas atrás de Casillas (FC Porto, que conta com 167 jogos - mas a principal notícia foi o facto de não ter marcado à equipa bávara, apesar de ser o recordista no maior número de jogos consecutivos a marcar na Liga dos Campeões.

De fora com o Leganés

Cristiano Ronaldo não marcou na quarta-feira e nem o fará amanhã, no jogo com o Leganés, da 35.ª jornada da Liga espanhola, porque vai ser poupado, de acordo com um plano que está traçado, no sentido de chegar aos jogos mais importantes nas melhores condições físicas.

À margem, refira-se que Cristiano Ronaldo prepara-se para receber 30 milhões de euros limpos por ano, mais dois por objectivos, o que irá acontecer no final da temporada, quando o Real Madrid fizer a revisão do seu contrato.